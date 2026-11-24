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Publicado em 24/11/2026 às 13:33

Alterado em 24/11/2026 às 13:33

Quando diz, sem esconder ares de irritação, que a escolha de nomes para o novo ministério se dará na hora que desejar, quando puder, apenas na hora que convier, uma coisa o presidente Lula pretende mostrar é que está sendo alvo de incômodas insinuações ou insistentes sugestões de setores interessados em ocupar posições de mando no governo que vai começar em janeiro. Pressões desse tipo, nessa hora de transição, sempre houve; mas, agora, tratando-se de um quarto mandato presidencial, sepultadas as chances de reeleição, os grupos e partidos, mais sedentos, são acintosos num campo em que digladiam variadas forças e prestígios. Querem garantir o máximo possível já, de uma vez por todas, porque são escassas as possibilidades de se repetirem.

A pressa que movimenta os candidatos, ansiosos com a chegada da primeira quinzena de dezembro, para quando se promete a publicação das equipes de primeiro e segundo escalões, é uma pressa que difere, em parte, das necessidades e urgências do presidente. As escolhas, sem atropelos, dependem de ajustes; fora as dificuldades com os aliados, pois estes sempre procuram mostrar que o apoio dado na campanha eleitoral teve dimensões aquém do que realmente refletiram as urnas. Eis a razão de a formação de um ministério estar sempre condenada a produzir desagrados e insatisfações no meio dos não contemplados. E, para o governo, quanto menos vidraças e cristais quebrados, tanto melhor.

2 – Observando, de fora, essa realidade, os cuidados imediatos na construção do primeiro escalão deviam começa pela indicação do novo ministro da Fazenda, porque é a partir dele que se desenvolvem entendimentos para a definição de outros cargos e planos para outras pastas. A prioridade na indicação de quem terá a responsabilidade de manejar a economia e as finanças, serviria, igualmente, para arrefecer preocupações do mercado e de investidores.

3 – Parece sem fundamento a notícia de que o quarto mandato cuidaria de distanciar-se do Centrão, o que se justificaria por causa da ambição exagerada de alguns de seus representantes. Na verdade, os centristas estão em cena, mostrando sua força e, com desenvoltura e singular sinceridade, lembram ao presidente que são essenciais para traçar o destino das mensagens que chegarem ao Congresso. Quando vem o momento de contar votos em plenário o Centrão tem, de fato, poder decisório. Sobejamente demonstrado.

Essa dependência figura entre os motivos de preocupação de quem esperava ver o governo cuidando de reduzir o número de ministérios, que já vão subir para 40. É o jeito de acolher as ambições dos que almejam o poder e têm como cobrar.

4 - Hoje, várias atividades sob as graças do primeiro escalão poderiam muito bem acomodadas, até mesmo mais eficientes, se fossem apenas secretarias e conselhos. Certamente figura neste caso a anunciada criação de um ministério para defender postulações da população idosa...

Vale admitir que, preparando-se para o último mandato, fechando a biografia política, o presidente tem razões para sacudir a poeira das inconveniências.