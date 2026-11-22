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Publicado em 22/11/2026 às 09:07

Alterado em 22/11/2026 às 09:07

Dois dias após ser reeleito, o presidente Luís Inácio Lula da Silva completou 81 anos. Mas não foi o avanço de sua idade que o fez compreender o importante papel dos idosos como fonte de sabedoria – e, eventualmente, de uma parte crescente da população que pede cuidados especiais, especialmente nas políticas públicas que há muito deveriam reorientar o gasto público no país. Os estudos e radiografias demográficas do IBGE, mostrando a redução da natalidade infantil e o envelhecimento da população, há muito deviam ser do conhecimento dos governos e da classe política para estabelecer políticas públicas. Parece, no entanto, que foi a união dos jovens que levaram seus avós em cadeiras de rodas, de charrete ou nas costas para votar e mudar o resultado do segundo turno, que inspirou o presidente Lula a cogitar de um ministério para cuidar dos idosos. O resultado do amálgama está muito além do PT e até de Lula.

Já vai longe o tempo em que a população brasileira exibia altas taxas de natalidade. No começo dos anos 70, chegamos a crescer 3% ao ano. Em agosto deste ano o IBGE estimou que a população brasileira atingiu 214,2 milhões de habitantes, com crescimento de apenas 0,37% ao ano. Devido ao baixo crescimento populacional – regressivo neste terceiro milênio -, continuamos sendo o quinto país do mundo em território, mas fomos ultrapassados em população pelo Paquistão (o 5º no “ranking”) e pela Nigéria (o 6º). De certa forma, é bom não termos uma explosão populacional (causada por migrações internas) nas grandes cidades brasileiras. Facilita a melhor programação dos recursos públicos e pede a revisão dos limites da Constituição de 1988 que definiu verbas de 15% para a Educação e 18% para a Saúde. Está na hora de mudar os dois percentuais e reorientar os gastos internos de cada pasta. A cada ano os percentuais precisam se ajustar ao Censo Demográfico e outros levantamentos do IBGE.

A última grande explosão foi na segunda metade dos anos 70, quando a geada destruiu os cafezais de São Paulo e Paraná, e pôs fim ao colonato que surgiu na segunda metade do século 19, quando o Reino Unido, industrializado, perseguiu os países que recorriam à mão-de-obra escrava vinda da África. As famílias de colonos, sem o trabalho nas “ruas do café” para plantio de milho, feijão e mandioca, em regime de meia ou terça, correram para as cidades que incharam, agravando problemas de habitação, saneamento básico, transporte, educação, saúde e segurança. Mas, antes, os fazendeiros se livraram das obrigações sociais para com os colonos inscrevendo-os no Funrural.

A solução, defendida pelo então ministro da Previdência, o paranaense Reinhold Stephanes, arrombou as finanças do INSS, para horror do ministro da Fazenda, Mário Henrique Simonsen. Isto porque os fazendeiros de todo o país repetiram os paranaenses e paulistas. O Funrural pagava um auxílio simbólico de meio salário-mínimo. A Constituição de 1988 definiu que ninguém poderia receber menos de um salário mínimo, e o rombo do Funrural dobrou. E o rombo do INSS não parou de crescer.

Que tal orçamentos plurianuais?

Um dos motivos é que a população está envelhecendo, vivendo mais tempo. Quando Getúlio Vargas criou a Previdência Social, nos anos 40, a idade mínima para a aposentadoria era 45 anos para a mulher e 50 para o homem. Mas a expectativa de vida era de 53/55 anos. Graças às vacinas, urbanização, SUS e sistemas de água e esgoto, a expectativa de vida está acima de 76 anos e a idade mínima das mulheres é de 62 anos (65 dos homens). Com o crescimento maior, a faixa dos idosos tende a superar, em 2030, a faixa das crianças de zero a 14 anos. Isso pede mudanças na idade mínima de aposentadoria e reordenamento de verbas para Saúde e Educação.

Os orçamentos no Brasil continuam muito atrasados. Falta o planejamento plurianual. As empresas de atuação nacional, como a Petrobras e a Vale (ambas de escala global), trabalham assim. A cada ano, a Petrobras divulga seu Plano Estratégico de Negócios num horizonte de cinco anos (dia 24, divulga plano para 2027-2031). Seria ótimo se o governo Lula estendesse o horizonte de seus orçamentos, compreendendo as políticas fiscais e monetária. Nos últimos anos, os fatores exógenos (guerras que afetaram o mercado de petróleo e derivados em 2022 e 2026) atropelaram todas as projeções. Agora, o El Niño paira como ameaça às grandes lavouras brasileiras, e serve de pretexto para apostas especulativas da Faria Lima. Mas, até aqui, a lavoura de soja (carro-chefe do agronegócio) vai bem, obrigado. Tenho certeza que a sociedade compreenderia melhor os programas de governo se fossem apresentados ao longo do mandato, pois é assim com as grandes obras e os grandes programas sociais, realizados ao longo de anos. Se houver metas, melhor ainda. A Faria Lima até gostaria.

Números e nomes

O presidente Lula disse que “não tem pressa” para definir os nomes do novo Ministério – a posse é em 5 de janeiro -, o que aumentou a aflição e a expectativa da Faria Lima, que apostara em Flávio Bolsonaro e sofreu perdas nas posições alavancadas nos mercados futuros. O mercado financeiro quer rapidez na revelação de nomes da área econômica para balizar suas operações estratégicas nos mercados futuros, ao estudar as ideias das pessoas em postos-chave da economia. Enquanto isso, faz pressão no dólar.

Há uma aflição dupla em Brasília, entre os políticos interessados em pegar uma aba do poder no governo Lula 4. E há duas datas-chave (5 de janeiro e 1º de fevereiro). Neste dia tomam posse os deputados e senadores eleitos no primeiro turno, quando Flávio Bolsonaro se saiu vencedor e o PL fez as maiores bancadas. O objetivo primeiro era indultar o ex-presidente Jair Bolsonaro, e a base bolsonarista no Senado iria pedir a cabeça de vários ministros do Supremo Tribunal Federal, a começar por Alexandre de Moraes. E os lobistas já cavavam indicações para os ministérios e secretarias, o STF, tribunais superiores, Banco Central, estatais e agências reguladoras.

A vitória de Lula mudou tudo. E a fuga de Flávio Bolsonaro para os Estados Unidos desarticulou a oposição, que ficou sem voz de comando ou apito de cachorro.

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), se sentiu revigorado para disputar uma nova eleição para o comando do Congresso (prerrogativa de quem assume a presidência da mesa do Senado). Na votação do pacote fiscal do governo, deu demonstração de força. Pelo jeito, será renhida a disputa contra o senador Rogério Marinho (PL-RN), especialmente, se fizer composição com a senadora Tereza Cristina (PP-MS).

São os partidos do centrão (PSD, PP, União e Republicanos, o partido da IURD – com a necessidade de salvar o Banco Digimais, de Edir Macedo), que ficaram em cima do muro até agosto, quando parecia provável a vitória de Lula no primeiro turno, e depois se bandearam para Flávio, após sua vitória parcial, que estão fazendo contorcionismos para se aproximar de Lula. Alcolumbre e o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), também candidato à reeleição, são dois dos pilares da ponte. Ambos têm pressa e usam possíveis influências em nomeações nos escalões inferiores para amarrar apoios a seus pleitos e à governabilidade do Lula.4. O PT, qual dono do Poder, que foi além do partido e de Lula, por vezes, tenta barrar alianças.

Para piorar, a parte da Faria Lima que recorre ao método de Daniel Vorcaro de fazer “amigos” e influenciar pessoas, escava túneis para se aproximar de nomes-chave do Lula.4 e já garantir acesso direto. Matreiro, Lula desconversa. Em três gestões, assimilou atitudes de Tancredo Neves.

Em 1985, um afobado político, ávido por um cargo, se aproximou do presidente eleito e foi direto:

- Presidente, estão dizendo em Minas que o senhor vai me convidar para dirigir a estatal X. O que eu digo?

Calmo e experiente, Tancredo respondeu:

- Diga que eu lhe convidei e você não aceitou...