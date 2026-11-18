...

Publicado em 18/11/2026 às 12:18

Alterado em 18/11/2026 às 12:19

Mapa atualizado da Organização das Nações Unidas revela que a participação da mulher nos legislativos do mundo permanece distante do ideal, nunca superior a uma quinta parte das cadeiras tradicionalmente tomadas pelos homens. Nesse quadro de carência para tanto concorre a expressiva contribuição dos parlamentos asiáticos, notadamente nos países de cultura árabe.

Não deixou de ser analisado o papel do Brasil, que fecha o ano eleitoral com progresso modesto da presença feminina nos destinos do país. Para isso, suficiente observar que as 90 deputadas que tomaram posse em Brasília em 2022 serão, agora, 109. Ampliação de 21,2%; o que não é pouco, mas podia ser maior, numa casa onde as cadeiras sempre foram uma espécie de patrimônio masculino. Portanto, a representação permanece longe do desejável, até porque, vale lembrar, seus votos são os mais numerosos a frequentar as urnas.



O desempenho feminino neste ano também recomenda estudo mais severo em relação às disputas políticas dos gêneros. Persistem desiguais as oportunidades, sempre denunciadas, mas nunca enfrentadas. A legislação, com descuidada cota de responsabilidade, mostra-se insensível quanto às condições inferiores com que elas batem à porta dos fundos eleitorais. Ali, afora titubeantes dispositivos legais, para distorções concorrem lideranças partidárias, com certos expedientes para burlar direitos idênticos.



2 - Outro entrave repetido, quando se trata de cotas, é que, mesmo se cumpridas exigências básicas, como o acesso à propaganda gratuita, sempre há um jeito de serem sacrificadas. Não foi outra coisa o que se viu na campanha de outubro, principalmente em estados mais modestos, onde a Justiça Eleitoral é, não raro, mípoe com candidaturas modestas, mas tradicionalmente acessível ao coronelato urbano, que traja terno e gravata.



É preciso considerar, ainda, no painel de desigualdades, a presença de um componente de restrição de raça no fôlego das candidatas. Os mapas finais da apuração dos votos de outubro revelam que, na nova legislatura da Câmara, as 56 cadeiras das brancas de hoje vão subir para 72. As negras, porém, bem mais modestas, se são 31 deputadas, a partir de fevereiro ficam em 34.



O Congresso continua francamente masculino e branco. O Senado pouco difere da Câmara, mas levanta o orgulho das mulheres ao lembrar, como fato inédito, que em 2027 haverá uma bancada totalmente feminina, as três que Brasília acaba de eleger.



3 – Recente pesquisa da Quaest mostrou que 62% das pessoas consultadas revelam não se sentirem representadas pelos atuais partidos políticos, com alguma ressalva para o PL e o PT. Não especifica se esse ânimo é o mesmo entre as mulheres, mas é possível admitir que não seria diferente o desconforto; talvez até mais acentuado, porque se há algo perfeitamente visível na organização partidária é o desapreço em relação a elas nos destinos políticos da sociedade.

