Faria Lima quer ajuste fiscal no 3º turno, mas Lula é tetra

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Publicado em 15/11/2026 às 09:10

Alterado em 15/11/2026 às 09:14

Algumas coisas não bastam ser ditas. Precisam ser desenhadas. Quem venceu as eleições no segundo turno foi o presidente Lula. Mas a Faria Lima, que representa os interesses do sistema financeiro nacional e dos rentistas, o agronegócio, que tinha por certa a vitória de Flávio Bolsonaro e adotou o calote do crédito rural no Banco do Brasil, que somou R$ 12 bilhões, e alguns setores da Fiesp, que, juntos, contestam a proposta de ajuste das contas públicas feita por Lula, precisam ser lembrados. Ajuste fiscal não pede terceiro turno. A população quis manter os programas sociais. Além do mais, Lula é tetra e sabe decidir.

Quando Lula fez promessas de reforço aos programas sociais, como o fim da escala 6 x 1, Flávio era contra. Mudou de opinião entre o primeiro e o segundo turnos, confiando que as bancadas do PL e da ultradireita mudariam tudo em 2027. Na gratuidade do transporte público no fim de semana, prometeu mais, apesar de dizer de daria mais aumentos a programas, mas cortaria impostos. A Faria Lima interpretou as promessas de forma distinta: só as de Lula estourariam os gastos públicos; as de Flávio, não, mesmo com receita menor de impostos. A conta não fechava.

Como explicar a incoerência? Simples: os eleitores que votaram 22 sabiam que as promessas populistas do senador do PL eram falsas. Um calote eleitoral pré-contratado. O que viesse a ser derrubado pela bancada ultradireitista na Câmara e no Senado (eleita no primeiro turno) seria culpa dela, que agiria por conta própria. O calote dos grandes e médios produtores do agronegócio no BB foi o gato escondido com o rabo de fora. Na campanha, o senador falou em renegociação especial ao agro. Mesmo com os juros subsidiados (as mais baixas taxas do mercado, por vezes menores que a inflação), o que permite aplicações em ativos financeiros, parte do agro preferiu tomar créditos como pessoas físicas, e não pagou para ver, contando com perdão de Flávio. Resultado: o lucro do BB, com tantos calotes, encolheu 67% no terceiro trimestre.

A Faria Lima, confiante na vitória de Flávio, fez apostas pesadas a partir de 5 de outubro. Trouxe dólares do exterior, derrubou as cotações do câmbio e apostou pesado em ações e outros ativos nos mercados futuros. Se expôs a riscos. A campanha de Lula, que estava de salto alto no primeiro turno (até meados de setembro achava que podia ganhar no primeiro turno), foi sacudida pela reação dos jovens universitários da UFF (Niterói-RJ), e o rastilho da reação se espalhou para universidades do Nordeste, Centro-Oeste e Sul, ameaçadas pelo bolsonarismo. No debate da Band, em 27 de setembro, Flávio tentou passar jovialidade e energia. Posava como papagaio de pirata a cada fala do presidente, do qual debochou algumas vezes. No debate da Globo (23 de outubro), ficaram claro a prepotência do etarismo e o deboche sobre a perda de um dedo. Lula cobrou desculpas e fez do limão uma limonada. Os netos acharam aquilo uma ameaça aos avós e os levaram no colo para votar dia 25. A Faria Lima estava supercomprada e alavancada no cenário de vitória de Flávio. A redução da abstenção, dos nulos e brancos, e a transferência dos mais de 9 milhões de votos da terceira via para Lula, mudaram o placar final.

A Faria Lima e especuladores de última hora foram pegos de surpresa e lambem as feridas até agora. Por isso, cobram definições rápidas do governo Lula 3 para o Lula 4, para ver se recuperam os pesados prejuízos com apostas mais sólidas. O que Lula prometeu era fazer contenção de gastos sem esvaziar os programas sociais.

O Brasil não está quebrado

Apesar da crise do endividamento das empresas (sobretudo as dependentes do crediário – com juros bancários indecentes para uma inflação de 5%) e das famílias, e do crescimento da dívida pública, por juros reais médios de 10% nos últimos dois anos, o triplo do crescimento acumulado do PIB, o Brasil não está quebrado. Faz elevados superávits na balança comercial com a exportação de petróleo, aviões, celulose, minérios e alimentos. E atrai capitais estrangeiros, na média de US$ 75 bilhões/ano. O que resulta no aumento das reservas cambiais, que se aproximam de US$ 365 bilhões.

Quem quebrou foi a “Suíça da América do Sul”, o louvado Paraguai. Recomendado pela “entourage” de Flávio Bolsonaro, como o “véio da Havan”, para destino dos empresários brasileiros, em caso de vitória de Lula, o país vizinho está mergulhado em uma crise de liquidez comparável à do congelamento de Collor, com a quebra do ueno bank, o maior banco digital do país, que travou metade dos depósitos e investimentos da população adulta.

O que pensa a Fiesp/Ciesp

A Faria Lima, que não quer que o governo acabe com isenção de impostos nas aplicações em LCIs e LCAs (letras de crédito imobiliário e do agronegócio), que concorrem com os títulos da dívida pública, considerou “mequetrefe” a proposta de ajuste das contas públicas negociado pela base do governo com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Querem cortar tudo no social, quando deveriam mirar no Congresso e no Judiciário, cujos membros precisam viver só de salários e cortar os penduricalhos e mordomias criados para atrair os funcionários públicos para ir para Brasília. Já se passaram mais de 65 anos, e as benesses ficaram.

Mais descarada foi a reação do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp), que se manifestou por seu presidente, Rafael Cervone, primeiro vice-presidente da Fiesp, contra o PL aprovado quinta-feira no Senado, com cortes iniciais no Orçamento para 2027. Enquanto a Faria Lima pede pressa nos cortes, o Ciesp considerou o ritmo da aprovação das medidas “surpreendentemente acelerado pelo Senado”. A entidade considera fundamental que o Parlamento aprofunde a análise da proposta, avalie os seus impactos econômicos e leve em conta os interesses maiores do país, antes de avançar com medidas que penalizem empresas, trabalhadores e famílias.

Ou seja, a vontade das urnas em 25 de outubro vale pouco para a Fiesp-Ciesp. Ela aguarda que prevaleça a massa de deputados e senadores eleitos em 4 de outubro, quando os votos válidos foram inferiores em mais de 14 milhões de eleitores. Mas a posse dos novos eleitos só ocorrerá em 1º de fevereiro. O que fazer até lá, nesses 77 dias?

A dívida pública é administrável

Qualquer dívida pode ser administrável, no tempo, se tiver juros razoáveis e se couber dentro do orçamento. Isso se aplica às famílias. Os juros para imóveis (bem amortizável de 10 a 30 anos) são menores e com correção anual. Os para automóveis (até sete anos) são menores do que os do crédito pessoal e do cartão de crédito (os maiores da praça). Muitos fazendeiros tomaram créditos com riscos no CPF e recorreram ao calote, fiados no perdão do "presidente" Flávio.

O presidente do maior banco do mundo, depois dos quatro chineses que lideram o “ranking”, o americano James Dimon, do J.P. Morgan, que esteve no Brasil nesta semana, em evento com a participação do sócio C6Bank (que tem Giselle Bundchen como garota propaganda), repetiu, em entrevista ao “Valor Econômico”, o mesmo ponto de vista do presidente Lula. O endividamento público está alto em todo o mundo. A situação piorou com os juros altos exigidos para combater a escalada da inflação por guerras que afetaram a cadeia do petróleo (invasão da Ucrânia pela Rússia em fevereiro de 2022 e ataque dos EUA-Israel ao Irã, em fevereiro de 2026) e já passou de 100% do PIB nos Estados Unidos (130%) e em muitos países da União Europeia.

Para ele, é importante ajustar receitas e despesas, mas, afora criar ambiente para reduzir os juros altos, “a melhor estratégia para isso [o endividamento] é o crescimento”.

Munido de dados sobre o Brasil, arriscou: “No Brasil, a dívida está próxima de 100% do PIB, com um déficit [nominal, o déficit entre receitas e despesas, considerando os juros] de 9% [só que os juros eram 8,7% do PIB em setembro]. No mundo, os governos estão gastando muito dinheiro. Vai chegar um momento em que a situação se tornará extremamente difícil de resolver.” Para o banqueiro, “é possível acelerar o crescimento por meio de boas políticas públicas, sem a necessidade de aumentar impostos ou elevar os gastos”. Para a banca, os juros são sempre consequência, não causa também.

A dívida pública tem três medidas no Brasil. No conceito do FMI, que inclui a dívida externa, era de R$ 12,7 trilhões em setembro (95,2% do PIB). Excluídas as reservas, a Dívida Bruta do Governo Geral (o conceito mais utilizado pelo mercado) era de R$ 11,1 trilhões (82,9% do PIB). O terceiro conceito (Dívida Líquida do Setor Público, que desconta os papéis na carteira do Banco Central para atuar no “open market”) era de R$ 9,379 trilhões, ou 70% do PIB. Considero a mais correta. Como se vê, estamos longe de 100% do PIB.

O problema da dívida pública brasileira é o juro real alto. Para uma inflação que beira os 5%, a Selic, que remunera a maior parte da dívida, está em 13,75%. Isto é um juro real de 8,3%! É muito o que se paga ao Sistema Financeiro Nacional e aos rentistas (em 12 meses, terminados em setembro, foram R$ 1,2 trilhões). Se os vencimentos fossem espaçados, não haveria tanto problema.

Mas os juros médios de 2026 serão quase 10 vezes acima do crescimento do PIB esperado para o ano (1.5%/1,7%) e menos de 1% em 2027. Para piorar, quase 20% dos papéis vencem em 12 meses. É muita rolagem para o Tesouro Nacional e o Banco Central.

Além da proposta de desindexar a economia (as expectativas nas quais se baseia o Comitê de Política Monetária do Banco Central, para fixar a Selic, são definidas pela mediana das previsões do mercado para a inflação do IPCA, nas pesquisas semanais da Focus – sempre exageradas, como na inflação de outubro +0,14%, mas o mercado chegou a prever 0,35%), André Lara Resende quer esquecer o passado (sempre lucrativo da inflação para o mercado) e definir metas mais próximas da variação do PIB para fixar juros, salários e rendimentos vários, respeitados parâmetros fiscais, com eventual uso das reservas para debelar disfunções no câmbio (vide frustração das apostas).

Acrescento mais uma ideia, dentro do figurino de responsabilidade das contas públicas, cuja obesidade tem de ser reduzida aos poucos, sem canetadas: para dar fôlego, diluir a pressão da rolagem no mercado interno, e esticar os vencimentos da dívida pública, o Tesouro Nacional poderia estudar a emissão de bônus no exterior. O diferencial de juros entre o Brasil e o mercado dos papeis do Tesouro dos EUA é bem menor do que os 8% dos juros reais da Selic. É um instrumento a mais a ser considerado.

O mercado nunca erra?

A propósito de dívida pública e câmbio, vale lembrar o que ocorreu na pré-largada do Plano Real, precedida pelos três meses de transição da URV. Um dos segredos do Plano, que ainda carecia (como até hoje) de uma sólida âncora fiscal (pois as benesses que o Congresso aprova e a gastança dos três Poderes exigiriam de um PIB e meio a dois), foi criar uma âncora cambial. Na pré-largada do plano, o Banco Central vendeu ORTNs com cláusula cambial.

O mercado, aconselhado por seus consultores econômicos, apostou que ocorreria um ágio nos papéis de até 20% sobre a paridade do real com o dólar, como na Argentina. O real foi lançado em 1º de julho de 1994, com o valor de R$ 0,94. Os economistas – à frente Delfim Neto, Afonso Celso Pastore e Maílson da Nóbrega, caíram de pau na equipe do Real (Gustavo Franco, diretor da área de câmbio, era o judas, malhado todos os dias nas páginas de economia): “o câmbio está errado” era a sentença. O ex-ministro Mário Henrique Simonsen foi honesto e não entrou na onda. Os bancos perderam muito dinheiro. O Garantia e o Multiplic, que foram acusar o Banco Central de calote, perderam a credencial de “dealer” dos papéis do BC e do Tesouro.

O chororô durou três meses, e se intensificou quando o dólar desceu a R$ 0,83. Lembro de um debate na TVE, na largada, onde discordei de colega que falava na ideia de ágio de 20% de parte do mercado. Parece muito o que aconteceu agora. A reputação dos analistas e conselheiros de investimentos está em jogo, e o melhor é jogar a culpa no governo Lula...

E a Argentina, hein?

Em tempo, para os admiradores do Paraguai e da Argentina de Javier Milei: a inflação de outubro aumentou 2,2% na Argentina, acumulando 33,1% em 12 meses.

No Brasil, foi de 0,14% e 4,63% em 12 meses.