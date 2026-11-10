O custo das alianças

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Publicado em 10/11/2026 às 17:25

Alterado em 10/11/2026 às 17:25

Uma realidade aritmética impositiva faz-se presente no momento em que o presidente Lula parte para a montagem ministerial que o acompanhará no quarto mandato, já com a dificuldade de que, para tanto, não pode se valer apenas do PT e aliados, insuficientes no Congresso para barrar o ímpeto do PL, do bolsonarismo e da direita. Mais uma vez, para poder contrabalançar forças parlamentares, volta-se para um Centrão objetivo e pragmático, conhecido pela rapidez com que adere.



O figurino não é novo para o presidente, porque há anos que a tramitação das linhas mestras da econômica e o apoio a iniciativas políticas têm custado concessões e acordos de duração temporária com as correntes centristas.

Suficientemente escaldado, sentindo que vários ministros atuaram com o propósito não de servir, mas se servirem, sua experiência recomenda que as indicações dos partidos para o primeiro escalão devam passar pela cobrança de compromissos mais sérios com a base. Os palacianos ainda não detalharam como se processaria a triagem, coisa não muito fácil de se obter.



Além da certidão de lealdade, sempre difícil de ser medida, o governo esbarra em outro aspecto de um mesmo problema: instado a garantir o mínimo de governabilidade e respaldo parlamentar, restam-lhe poucas chances para desinchar a máquina administrativa, reduzir o número de ministérios e extinguir mordomias nos escalões inferiores. Desejável que fosse o contrário, mas raramente o desejável coincide com o possível.

O Haiti adverte

A semana dedicou olhares para a derrota do presidente Trump, na eleição em que os democratas o desprestigiaram, restando poucas atenções para o que estava acontecendo na América Central, cenário de um fenômeno que não pode deixar de preocupar o governo brasileiro: a internacionalização de ações militares estrangeiras em esforços conjuntos para conter o terrorismo. O presidente de El Salvador deu o primeiro passo, invadindo o Haiti, na caça aos bandidos que sequestraram quatro de seus compatriotas. Nayib Bukele vem se tornando conhecido pela imagem duríssima de absoluta intolerância com o crime organizado, mesmo tendo de passar por cima de conceitos básicos de direitos humanos. Porque, diz ele, a partir de agora esses direitos são menos dos bandidos e mais da sociedade e de suas vítimas. Aplaudido ou contestado, é inspiração para outros vizinhos, como Costa Rica, República Dominada e Colômbia, além da simpatia de dirigentes haitianos, que facultaram a invasão branca.



Há um detalhe a considerar, além dos sérios problemas em Porto Príncipe, onde se perpetuam dolorosas tragédias sociais. Importante observar que a operação dos salvadorenhos chega com o apoio moral e estratégico do governo dos Estados Unidos, que, nesse episódio, vai somando, a seu favor, importantes adesões à doutrina trumpista de segurança intercontinental em que crime organizado, tráfico de armas, drogas e sequestros se confundem no terrorismo; são, no fundo, a mesma coisa.

O governo brasileiro já manifestou que pensa diferentemente, sobretudo porque ações desse tipo, em nome da segurança, podem justificar agressão à soberania nacional, consentida ou tolerada, como agora se viu. Bom ficar de olho no que vem depois do Haiti.