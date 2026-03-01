Quem vai botar o guizo no gato?

...

Publicado em 01/03/2026 às 08:49

Alterado em 01/03/2026 às 08:49

Den Xiao Ping, o primeiro-ministro que foi o grande mentor do gigantesco salto econômico s social da China no final do século passado, não é cultuado fora da Ásia como deveria ter sido. Mao Tsé Tung, “o grande timoneiro”, responsável pelo maior desastre econômico do século passado, que tornou milhões de chineses como alternativa à falta de alimentos pela destruição da agricultura familiar pelo coletivismo comunista, é frequentemente citado nas referências ao Império do Meio, hoje comandado por Xi Jinping, que colhe o que Deng plantou. Foi Deng, quando ainda era vice primeiro-ministro, que veio ao Brasil negociar com a ainda estatal Vale do Rio Doce, no governo FHC, a ampliação das importações de minério de ferro de Carajás. Aliás, Deng fez a viagem entre São Luís (MA) e Carajás (PA) no trem em que um mês depois uma comitiva de jornalistas, da qual eu fazia parte, foi conhecer o projeto. Na esteira dos minérios, (que antes já alimentara, via Minas Gerais e o Porto de Tubarão, ES, o “milagre japonês dos anos 60-70), cresceram as exportações de petróleo, de soja e milho, de carnes (bovina, suína e de frango), celulose, açúcar e café que tornaram a China o maior comprador do Brasil (30% das exportações).



Pragmático, Deng, quando lhe indagavam se a abertura econômica da China e as grandes reformas na infraestrutura das cidades, no transporte e na energia no país, não iriam desvirtuar o “comunismo”, dizia que “não importa a cor do gato, desde que cace o rato”. Agora a China ameaça a hegemonia dos Estados Unidos da América. Para afirmar sua força, Trump encontrou no ataque ao Irã o inimigo perfeito, com a ajuda de Israel, sob condenação quase geral.



Pois a semana posterior ao Carnaval – após o presidente Lula marcar breve presença no sambódromo, no fugaz desfile da estreante Acadêmicos de Niterói, que o homenageou e caiu de volta à série Ouro, e se ausentar com visitas à Índia e à Coreia do Sul –, na volta dos trabalhos do Congresso e na pré-largada da campanha eleitoral, houve uma frenética tentativa não de caça ao rato, mas de colocar o guizo no gato. A oposição, que se divide entre a extrema-direita bolsonarista que só pensa em salvar a pede do ex-presidente, com o compromisso do indulto da condenação de 27 anos pela tentativa de golpe de Estado, e a direita envergonhada que se esconde sob as siglas do “Centrão”, tentou, cada qual a seu modo, usar o guizo para constranger Lula, procurando quebrar o sigilo fiscal e financeiro de “Lulinha”.



O filho do presidente, há anos, era acusado de ser “sócio” da Friboi (dos irmãos Batista). Nas eleições de 2018, uma foto do casarão da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queirós, em Piracicaba (SP). foi apontada como sendo da "sede da fazenda de Lula”, então chamado de “o maior boiadeiro do Brasil”. Tudo “fake News”.

Outra ala da oposição queria enquadrar o Supremo Tribunal Federal, após as trapalhadas do ministro José Antônio Dias Toffoli com o encalacrado Banco Master. Por sinal, uma grande ala graduada do “Centrão”, tenta, por todas as formas, evitar que o ex-banqueiro Daniel Vorcaro abra a bico em qualquer das CPIs do Congresso (do INSS ou do Master), cujas teias capturaram tanto inocentes aposentados, do setor privado e do funcionalismo público.



Os fatos da semana, só revelam que o clima da disputa eleitoral vai esquentar. Munições pesadas estão sendo preparadas para ressuscitar o inquérito das “rachadinhas” dos salários dos assessores empregados no gabinete do então deputado estadual da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), Flávio Bolsonaro, sob a gestão do ex-PM Fabrício Queiroz. Com a eleição do pai, Jair Bolsonaro, à Presidência da República, em outubro de 2018, e de Flávio a senador (PSL-RJ), houve operação abafa. O inquérito, iniciado no Ministério Público do RJ, subiu para a instância do Superior Tribunal de Justiça. Manobras no TJ-RJ anularam as provas, e Jair Bolsonaro forçou a Polícia Federal a suspender as investigações, trocando as chefias e até o ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro, em abril de 2020.



Imposto sobre eletrônicos lembra o das 'blusinhas'



O governo vive sob um cobertor curto. Agora no verão, ninguém nota. Mas, no inverno do meio do ano, fica claro que quando se puxa o cobertor para esquentar o tronco, os pés ficam frios. Mas não aprendeu com os duplos ou triplos efeitos colaterais das “taxas de importação das blusinhas”, em 2024, acabando com as isenções para importações acima de US$ 50.

A arrecadação do Tesouro cresceu R$ 2,1 bilhão, mas a queda do movimento da Empresa de Correios e Telégrafos (ECT), que era o grande entregador das blusinhas no vasto interior brasileiro, implicou redução de R$ 1,2 bilhão no faturamento da ECT. Isso agravou sua crise e levou o governo a avalizar mais de R$ 8 bilhões em empréstimos de bancos oficiais e privados.



Para piorar, a taxa das “blusinhas” trouxe enorme desgaste político ao governo.

Mas o que acaba de fazer o Ministério da Fazenda, no ano eleitoral de 2026? Resolve taxar as importações de pouco mais de 1.200 artigos. Embora o ministro Fernando Haddad tenha dito que a maior parte dos produtos já é fabricada no Brasil, sendo a medida mais protetiva que restritiva, houve uma grita nas redes sociais e de vários setores, e o Comitê-Executivo de Gestão – Gecex, núcleo executivo colegiado da Câmara de Comércio Exterior (Camex), recuou, sexta-feira, na elevação de alíquotas de 120 produtos classificados como bens de capital e de informática e telecomunicações, e excluiu 15 eletrônicos, como celulares e “lap-tops”, da lista. Imagina se Haddad não fosse um dos principais coordenadores da campanha de reeleição de Lula... Para quem se esqueceu, em 2022, Bolsonaro isentou a importação de jet-skis...



PL Antifacção: oportunidade perdida

O espírito faroeste caboclo, que se resume na frase “bandido bom é bandido morto” [pois assim não contam, perante o Juízo, as ramificações do crime com a banda podre da polícia, e também da Justiça e da política – vide as revelações do inquérito da Polícia Federal de que o ex-presidente da Alerj Rodrigo Bacellar (União-RJ) atuava a favor do Comando Vermelho], acabou prevalecendo na aprovação do Projeto de Lei Antifacção criminosa, e perdeu uma grande oportunidade de avançar numa profunda modernização dos inquéritos policiais.



Quem assiste aos seriados policiais americanos (ou ainda às séries inglesas ou francesas) percebe sempre a presença dos representantes do Ministério Público nas delegacias. O mais famoso dos seriados, “Lei&Ordem”, mostra sempre a simbiose dos casos policiais. Quem faz a instrução das causas – a maioria encerrada com acordo na própria delegacia –, o que evita acúmulo de causas arquivadas na DP ou que venham a atravancar, desnecessariamente, as instâncias da Justiça, são os promotores(as). A investigação policial vai colher novas provas para solidificar as culpas. Nada disso foi pensado aqui.



Na Constituinte, prevaleceu o “lobby” da corporação policial. Diplomas de advogados tornaram-se obrigatórios para o exercício da função de delegado (muitas faculdades com educação à distância e diplomas “fakes”), mas a eficácia da Lei continuou relegada a segundo plano. Com a impunidade, o crime ganha progressão natural. Não é ampliando as penas (ou autorizando a matança) que se garante a segurança pública. Quando o crime não é punido de imediato, a carreira do criminoso iniciante vai escalando perigosamente.



Mundo cor de rosa de Trump se desfaz na semana

O presidente Donald Trump vendeu uma América pujante, na terça-feira à noite, ao apresentar, durante uma hora e 48 minutos o seu “show” sobre o Estado da União ao Congresso. Ele alegou que estava havendo “uma virada histórica para os EUA”. O “New York Times” explicou em extensa matéria que as “tendências de emprego, inflação e criminalidade, que começaram antes de Donald Trump reassumir o cargo, continuaram, em grande parte sem interrupção, em seu primeiro ano de volta ao poder”.



Mas tanto o “Wall Street Journal” quanto o britânico “Financial Times” mostraram que o mercado financeiro pujante descrito por Trump está diante do maior abalo desde que o tarifaço de abril sacudiu os mercados. Na sexta-feira, os três principais índices registraram quedas. O Dow Jones teve as maiores perdas, recuando cerca de 1,1%, mais de 500 pontos. O Nasdaq também fechou em baixa, com queda de 3,4% em fevereiro. O S&P 500 acumulou perdas mensais de 0,9%.



O “WSJ” alertou, sexta-feira, que “as ações dos bancos americanos caminham para a maior queda desde as turbulências do mercado em abril". E o problema, que reforça a interligação dos mercados, que Trump quis romper com o tarifaço para atrair de volta negócios para o território americano, nasceu, segundo o "FT", pelo “colapso de uma instituição financeira imobiliária britânica, que causa ondas de choque em Wall Street”. O “FT” acrescenta que as “instituições financeiras avaliam perdas ligadas à Market Financial Solutions, empresa associada ao império imobiliário de um político de Bangladesh. Quem diria que um empresário vindo do pobre vizinho da Índia, com quase 170 milhões de habitantes (8º do mundo) poderia abalar os mercados financeiros globais.



Mas o “WSJ” alerta que “os investidores se preocupam com as crescentes tensões no crédito privado, sobretudo no crédito ao consumidor e com a IA disruptiva na indústria de "software". O “Journal” acrescenta que “as preocupações com problemas no mercado de crédito privado afetaram as ações dos bancos, que caminhavam para o pior dia desde a turbulência tarifária de abril. O Goldman Sachs perdeu mais de 7%. As ações da Nvidia caíram mais 4%, ampliando a queda da gigante de IA após a divulgação de seus resultados. A fabricante de chips prometeu investir US$ 30 bilhões na última rodada de financiamento da OpenAI, assim como o SoftBank, ambos abaixo dos US$ 50 bilhões prometidos pela Amazon. Para piorar, a inflação no atacado acelerou inesperadamente 0,5% em janeiro, levando a taxa em 12 meses a 2,9%, segundo o Departamento do Trabalho.

O ataque ao Irã vai fazer boa parte dos americanos esquecer disso tudo e apoiar o presidente.

