Novo 'vazamento da Polícia Federal' sobre Vorcaro expõe guerra pessoal entre Mendonça e Moraes no STF

Mais informações seletivas sob o 'terrivelmente evangélico' vêm à tona e põem Moraes no foco da 'mídia togada', mas não há digitais de 'Xandão' em julgamentos de causas de interesse do Master

Publicado em 01/09/2026 às 12:00

Alterado em 01/09/2026 às 12:49

Alexandre de Moraes e André Mendonça: quem ganhará essa queda de braço? Fotos: reproduções

E a jornalista Malu Gaspar volta a vestir sua beca na tela da Globonews.

Repercute em veículos da 'mídia togada' mais um vazamento de informações sob André Mendonça.

Agora, a notícia de que Moraes teria "editado" em seu computador no STF o tal contrato de milhões do banco Master com o escritório de sua mulher.

O escritório já emitiu nota dizendo que Moraes, como marido da dona do escritório, foi apenas consultado para saber se havia algum impedimento à assinatura do documento, uma vez que poderiam surgir ações de interesse do banco no STF; o ministro respondeu que "não", pois ele, Moraes, não julgaria nenhuma dessas ações que tivessem como partes o Vorcaro e o Master. Ponto.

Não há impedimento legal de que cônjuges de ministros possam exercer a advocacia, ou mesmo atuar em processos no STF, desde que seus maridos/mulheres não atuem nos julgamentos.

O Estadão desta terça-feira (1º) traz em matéria de manchete que "metadados do documento enviado por WhatsApp pela mulher do ministro [Moraes] ao banqueiro registraram que perfil do Office de nome ‘Ministro Alexandre de Moraes’ foi responsável por últimas alterações no arquivo".

Moraes e mulher confirmaram que ele abriu, sim, mas só para ler e avaliar o tal "impedimento" aludido aqui nos primeiros parágrafos.

De fato, qualquer mediano operador de computador sabe que o simples ato da abertura de um documento para leitura em programas do sistema "Office" aparece como "editado" logo depois da tarefa.

Enquanto isso, André Mendonça continua sendo cobrado por sua "oposição" (membros dos partidos de esquerda e ala mais progressista do tribunal) sobre quando serão vazadas para Malu Gaspar as notícias sobre o "contrato" de Flavio Bolsonaro-Vorcaro.

E a repórter-magistrada continua no plenário da Globonews: "O STF está em xeque".

Menos, Gaspar!

PS. Reportagem fala em "troca" de mensagens "entre Vorcaro e Moraes", o que a 'mídia togada' repercute, mas não exibe as respostas do ministro. "Troca" é via de mão dupla.