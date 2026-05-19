Corregedor do TRE RJ elogiado pela celeridade no cargo

Publicado em 19/05/2026 às 15:54

Alterado em 19/05/2026 às 15:54

Entre os advogados eleitorais que demandam no TRE do Rio de Janeiro, é quase unânime a opinião de que o desembargador Fernando Cerqueira Chagas, que completa seis meses à frente da Corregedoria Regional Eleitoral, tem tido um balanço expressivo de celeridade e eficiência.

O dado mais significativo do período é a redução de 87,2% no estoque de processos pendentes de decisão (PCEs), entre dezembro de 2025 e abril de 2026. A gestão estratégica também conquista uma redução nos processos de abuso de poder, caíram 32%.

No mesmo sentido, as ações penais mantiveram estabilidade com ganho de produtividade, enquanto os inquéritos recuaram 22%, somando 153 baixas e 135 decisões.

Ao completar este primeiro semestre de gestão, o desembargador Chagas atribui os resultados à atuação contínua, planejada e estratégica da Corregedoria, e compromisso técnico do corpo de servidores, fundamental para a segurança jurídica, principalmente às vésperas de um pleito eleitoral.