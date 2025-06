Aliado judicial: como o apoio jurídico tem sido essencial para o sucesso de startups

Publicado em 26/06/2025 às 09:30

Alterado em 26/06/2025 às 09:30

O cenário para o desenvolvimento de uma startup é desafiador. Ideias inovadoras, necessidade de financiamento e trabalho constante são alguns dos desafios que as pequenas empresas enfrentam para alcançar seus objetivos.

É dentro do processo de desenvolvimento de startups que um aliado entra como elemento fundamental para o sucesso no curto, médio e longo prazo, o financiamento de litígios. Esse é um dos recursos que uma startup pode optar caso precise mover um processo judicial e não tenha capacidade financeira para dar o primeiro passo.

As custas de um processo judicial no Brasil podem ultrapassar o orçamento de startups com facilidade. Entretanto, empresas que oferecem financiamento de litígio entram como alternativas fundamentais para que a startup consiga focar no seu desenvolvimento, enquanto o processo judicial segue o trâmite adequado com capital de terceiros.

Motivos para se considerar financiamento de litígio são diversos

Existem muitos motivos pelos quais o financiamento de litígio é adotado por pequenas empresas. De acordo com a Deminor, empresa referência nesse segmento, as razões pelas quais esse serviço é contratado vão desde quebra de contrato até insolvência.

O principal motivador para que uma empresa busque uma firma especializada em financiamento de litígio costuma depender do estágio do negócio. Empresas em etapa inicial podem ter problemas com contratos tanto para com os seus clientes, como também para acordos de trabalho com funcionários.

Já as empresas que estão em uma etapa mais avançada podem buscar alternativas para os litígios tributários. Nesse caso, o processo ocorre entre a empresa e o fisco com o objetivo de constatar impostos, taxas e contribuições que estão sendo indevidamente cobradas.

Essa ampla variedade de motivos ajuda a perceber que o financiamento de litígios é relevante para diferentes etapas nas quais a empresa opera e para os mais variados tipos de vínculos que ela cria ao longo da oferta de seus produtos ou serviços.

Melhor alocação do capital da empresa

Um dos elementos cruciais para o sucesso de uma startup é a alocação correta do seu capital. Isso é confirmado por nomes conhecidos entre as startups mundiais, como é o caso de Phillip Trauer.

Em entrevista ao portal Startups.com.br, Phillip destacou que a alocação de capital é fundamental para o sucesso de uma startup. Para Trauer, manter uma postura consistente ao alocar o dinheiro com base nos estágios do negócio é fundamental.

Entretanto, processos judiciais surgem de maneira inesperada, na grande maioria das startups. Nesses casos, um processo pode comprometer parte do capital da empresa e fazer com que os empresários precisem buscar por outras alternativas.

Tudo isso pode atrasar o desenvolvimento de uma ideia ou produto, comprometendo todos os próximos estágios de uma startup e impedindo que ela alcance o valor de US$ 1 bilhão, como foi o caso da Brex, startup criada por brasileiros de 22 anos. Para evitar esse tipo de situação, os empresários podem contar com capital de terceiros para um processo jurídico.

É exatamente nesse aspecto que o financiamento de litígios entra como peça fundamental para permitir que a startup siga com o processo judicial e, ao mesmo tempo, consiga alocar seu capital focando no desenvolvimento do negócio.

Empresas parceiras devem ser bem selecionadas

Qualquer startup que queira ter sucesso em suas iniciativas em processos judiciais precisa encontrar uma empresa parceira com um histórico relevante em financiamento de litígios. Afinal, de nada adianta contar com um apoio jurídico desqualificado.

Estudos de caso e dados de sucesso comprovados ajudam na tomada de decisão quanto ao parceiro ideal para financiamento de litígios. Dessa maneira, a startup não só se protege de acordos que não sejam de seu interesse, como também consegue ter o apoio necessário para abrir uma ação judicial sem custos.