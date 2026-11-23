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Publicado em 23/11/2026 às 18:47

Alterado em 23/11/2026 às 19:52

Não pretendo provocar polêmicas ou fazer amigos com meus textos. Não quero convencer ninguém, nem conseguiria. Quero desabafar nesse mar imenso da internet onde, como falava meu saudoso Borgerth, muitos idiotas perderam a modéstia. Como produtor e incansável lutador das causas da agropecuária brasileira, estou cansado de promessas vazias, marketing de mentiras e de conversar com surdos.

O JB me dá essa oportunidade e, enquanto der, aproveitarei para mostrar que o setor poderia ser muito mais relevante. Hoje só falo da precariedade do serviço público que prestam as instituições da administração pública e, principalmente, as bancárias, privadas e oficiais.

Meu foco são as mentiras que pregam em anúncios de exaltação ao apoio que deveriam prestar aos pequenos e médios produtores rurais do Brasil. Tentem, no interior, no país onde residem os produtores, entrar em uma agência do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, do BNB, ou dos gigantes do sistema privado em busca de crédito com orientação estruturante. Todos serão encaminhados para máquinas ou para funcionários com outros focos. Não sabem que recursos subsidiados ou garantidos pelo Tesouro deveriam ser acompanhados de orientação capaz de fazer um produtor ou pecuarista passar (no tempo certo) a caminhar por suas próprias pernas?

Não sabem o que é estruturante? É simples: é o que pode gerar retorno do investimento. Desde algumas décadas, os bancos tinham uma mesa amigável e gente para orientar os produtores a uma boa destinação dos recursos. Isso acabou. Acabaram também a assistência técnica efetiva e a tenacidade dos governos na busca da aplicação de boas práticas e tecnologia eficaz. Essa missão parece que foi terceirizada para balcões de lojas de varejo rural ou entidades do sistema S.

O governo atual não atendeu de forma estruturante os pequenos e médios produtores rurais. Continua fazendo promessas que só vão produzir inadimplentes. Os bancos oficiais precisam de uma outra orientação e cobrança, firmes. Ou teremos inflação de alimentos e redução de nossa segurança alimentar.

A falta de competência para lidar com quem produz comida no Brasil é muito pior que o El Nino. Vamos mudar?