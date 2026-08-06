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5 apps de eSIM para quem trabalha remoto viajando
Por JB WEB
Publicado em 06/08/2026 às 14:35
Alterado em 06/08/2026 às 14:35
O trabalho remoto abriu novas possibilidades para profissionais que desejam conhecer diferentes países sem interromper suas atividades. Manter uma conexão estável e evitar gastos elevados com internet móvel continua sendo um dos principais desafios para quem adota esse estilo de vida. É nesse cenário que os aplicativos de eSIM se destacam como uma solução prática e eficiente.
Com um chip virtual internacional, é possível contratar planos de dados antes mesmo de embarcar, dispensando a compra de chips físicos em aeroportos ou lojas locais. Isso garante mais praticidade e permite começar a trabalhar assim que o viajante chega ao destino.
Entre as opções disponíveis, o Yesim app se destaca por oferecer cobertura em mais de 200 destinos ao redor do mundo, permitindo contratar e gerenciar planos internacionais diretamente pelo smartphone.
eSIM é um chip virtual integrado ao dispositivo que permite ativar um plano móvel digital sem utilizar um cartão SIM físico.
O que é eSIM e por que ele é ideal para quem trabalha remotamente?
Quem pesquisa o que é eSIM descobre rapidamente que essa tecnologia elimina a necessidade de trocar chips físicos durante as viagens. Em vez disso, basta instalar um perfil digital compatível com o aparelho.
Para nômades digitais, freelancers e profissionais que viajam frequentemente, essa solução oferece benefícios importantes:
- Ativação totalmente online.
- Maior praticidade durante deslocamentos.
- Possibilidade de manter o número brasileiro ativo.
- Redução dos custos com roaming internacional.
- Facilidade para trocar de plano conforme o país visitado.
Muitos smartphones permitem utilizar simultaneamente o esim Brasil e um plano internacional, facilitando o recebimento de chamadas e mensagens importantes.
Como funciona o chip virtual?
Entender como funciona o chip virtual é simples e o processo pode ser realizado em poucos minutos.
1. Escolha um plano compatível com o destino.
2. Faça a compra pelo aplicativo ou pelo site.
3. Receba o QR Code ou utilize a ativação automática.
4. Instale o perfil digital no smartphone compatível.
5. Ative o plano quando iniciar a viagem.
6. Comece a utilizar a internet imediatamente.
Essa praticidade evita filas, troca de cartões físicos e perda de tempo procurando operadoras locais.
5 apps de eSIM para trabalhar remotamente
1. Yesim
O app Yesim é uma das alternativas mais completas para quem precisa de internet confiável em viagens internacionais. O aplicativo permite contratar planos regionais e globais, acompanhar o consumo de dados e gerenciar a conta de forma simples.
A cobertura em mais de 200 destinos torna a plataforma especialmente interessante para quem costuma visitar diferentes países ao longo do ano.
2. Airalo
A Airalo é conhecida por oferecer planos locais e regionais para diversos destinos. O aplicativo possui interface intuitiva e permite instalar o eSIM rapidamente em aparelhos compatíveis.
3. Nomad
A Nomad disponibiliza planos de dados internacionais para viajantes que desejam permanecer conectados durante viagens de lazer ou trabalho, oferecendo diferentes opções de franquia.
4. Holafly
A Holafly oferece planos voltados principalmente para turistas, com destaque para pacotes de dados em regiões como Europa, América do Norte e Ásia.
5. GigSky
A GigSky é outra alternativa conhecida no mercado de eSIM apps, disponibilizando planos para diferentes países e regiões com contratação totalmente digital.
Quanto é possível economizar com um eSIM?
Utilizar o roaming internacional das operadoras tradicionais costuma representar um custo elevado para quem permanece vários dias fora do Brasil.
Por exemplo, em uma viagem para Portugal, o roaming pode gerar gastos de centenas de reais ao longo da estadia, enquanto um cartão internacional eSIM normalmente oferece um plano com preço fixo e previsível, permitindo controlar melhor o orçamento da viagem.
Além da economia, o usuário evita cobranças inesperadas após o retorno ao Brasil.
O eSIM também pode ser utilizado por empresas?
Sim. O eSIM para empresas facilita a conectividade de colaboradores que realizam viagens corporativas frequentes.
Entre as principais vantagens estão:
- Redução de custos com telefonia internacional.
- Ativação remota dos planos.
- Gerenciamento simplificado das linhas.
- Maior praticidade para equipes em deslocamento.
- Eliminação da necessidade de distribuir chips físicos.
Esses benefícios tornam a tecnologia interessante tanto para profissionais autônomos quanto para organizações que atuam internacionalmente.
Perguntas frequentes
Em quantos países a Yesim funciona?
A Yesim oferece cobertura em mais de 200 destinos, disponibilizando planos locais, regionais e globais para diferentes perfis de viajantes.
Como a Yesim é diferente de outros provedores?
A Yesim reúne contratação digital, aplicativo intuitivo, gerenciamento simplificado dos planos e ampla cobertura internacional, permitindo que o usuário permaneça conectado em diversos países com praticidade.
Vale a pena utilizar um eSIM durante viagens de trabalho?
Sim. O eSIM internacional oferece ativação rápida, elimina a necessidade de trocar chips físicos e reduz significativamente os custos com roaming internacional, tornando-se uma excelente opção para quem trabalha remotamente.
Conclusão
Os aplicativos de eSIM transformaram a forma como profissionais remotos permanecem conectados durante viagens internacionais. Além da praticidade proporcionada pelo chip virtual internacional, essas soluções permitem contratar planos em poucos minutos, controlar os gastos e evitar tarifas elevadas de roaming internacional.
Entre as alternativas disponíveis, o Yesim eSIM se destaca pela ampla cobertura, facilidade de uso e gerenciamento totalmente digital. Se você pretende trabalhar enquanto viaja, vale conhecer a plataforma e aproveitar o cupom promocional YEJBBR10 para economizar na contratação do seu próximo plano.