5 apps de eSIM para quem trabalha remoto viajando

Publicado em 06/08/2026 às 14:35

Alterado em 06/08/2026 às 14:35

O trabalho remoto abriu novas possibilidades para profissionais que desejam conhecer diferentes países sem interromper suas atividades. Manter uma conexão estável e evitar gastos elevados com internet móvel continua sendo um dos principais desafios para quem adota esse estilo de vida. É nesse cenário que os aplicativos de eSIM se destacam como uma solução prática e eficiente.



Com um chip virtual internacional, é possível contratar planos de dados antes mesmo de embarcar, dispensando a compra de chips físicos em aeroportos ou lojas locais. Isso garante mais praticidade e permite começar a trabalhar assim que o viajante chega ao destino.



Entre as opções disponíveis, o Yesim app se destaca por oferecer cobertura em mais de 200 destinos ao redor do mundo, permitindo contratar e gerenciar planos internacionais diretamente pelo smartphone.



eSIM é um chip virtual integrado ao dispositivo que permite ativar um plano móvel digital sem utilizar um cartão SIM físico.



O que é eSIM e por que ele é ideal para quem trabalha remotamente?

Quem pesquisa o que é eSIM descobre rapidamente que essa tecnologia elimina a necessidade de trocar chips físicos durante as viagens. Em vez disso, basta instalar um perfil digital compatível com o aparelho.



Para nômades digitais, freelancers e profissionais que viajam frequentemente, essa solução oferece benefícios importantes:



- Ativação totalmente online.

- Maior praticidade durante deslocamentos.

- Possibilidade de manter o número brasileiro ativo.

- Redução dos custos com roaming internacional.

- Facilidade para trocar de plano conforme o país visitado.



Muitos smartphones permitem utilizar simultaneamente o esim Brasil e um plano internacional, facilitando o recebimento de chamadas e mensagens importantes.



Como funciona o chip virtual?

Entender como funciona o chip virtual é simples e o processo pode ser realizado em poucos minutos.



1. Escolha um plano compatível com o destino.

2. Faça a compra pelo aplicativo ou pelo site.

3. Receba o QR Code ou utilize a ativação automática.

4. Instale o perfil digital no smartphone compatível.

5. Ative o plano quando iniciar a viagem.

6. Comece a utilizar a internet imediatamente.



Essa praticidade evita filas, troca de cartões físicos e perda de tempo procurando operadoras locais.



5 apps de eSIM para trabalhar remotamente



1. Yesim

O app Yesim é uma das alternativas mais completas para quem precisa de internet confiável em viagens internacionais. O aplicativo permite contratar planos regionais e globais, acompanhar o consumo de dados e gerenciar a conta de forma simples.

A cobertura em mais de 200 destinos torna a plataforma especialmente interessante para quem costuma visitar diferentes países ao longo do ano.



2. Airalo

A Airalo é conhecida por oferecer planos locais e regionais para diversos destinos. O aplicativo possui interface intuitiva e permite instalar o eSIM rapidamente em aparelhos compatíveis.



3. Nomad

A Nomad disponibiliza planos de dados internacionais para viajantes que desejam permanecer conectados durante viagens de lazer ou trabalho, oferecendo diferentes opções de franquia.



4. Holafly

A Holafly oferece planos voltados principalmente para turistas, com destaque para pacotes de dados em regiões como Europa, América do Norte e Ásia.



5. GigSky

A GigSky é outra alternativa conhecida no mercado de eSIM apps, disponibilizando planos para diferentes países e regiões com contratação totalmente digital.



Quanto é possível economizar com um eSIM?

Utilizar o roaming internacional das operadoras tradicionais costuma representar um custo elevado para quem permanece vários dias fora do Brasil.



Por exemplo, em uma viagem para Portugal, o roaming pode gerar gastos de centenas de reais ao longo da estadia, enquanto um cartão internacional eSIM normalmente oferece um plano com preço fixo e previsível, permitindo controlar melhor o orçamento da viagem.



Além da economia, o usuário evita cobranças inesperadas após o retorno ao Brasil.



O eSIM também pode ser utilizado por empresas?

Sim. O eSIM para empresas facilita a conectividade de colaboradores que realizam viagens corporativas frequentes.



Entre as principais vantagens estão:



- Redução de custos com telefonia internacional.

- Ativação remota dos planos.

- Gerenciamento simplificado das linhas.

- Maior praticidade para equipes em deslocamento.

- Eliminação da necessidade de distribuir chips físicos.



Esses benefícios tornam a tecnologia interessante tanto para profissionais autônomos quanto para organizações que atuam internacionalmente.



Perguntas frequentes



Em quantos países a Yesim funciona?



A Yesim oferece cobertura em mais de 200 destinos, disponibilizando planos locais, regionais e globais para diferentes perfis de viajantes.



Como a Yesim é diferente de outros provedores?



A Yesim reúne contratação digital, aplicativo intuitivo, gerenciamento simplificado dos planos e ampla cobertura internacional, permitindo que o usuário permaneça conectado em diversos países com praticidade.



Vale a pena utilizar um eSIM durante viagens de trabalho?

Sim. O eSIM internacional oferece ativação rápida, elimina a necessidade de trocar chips físicos e reduz significativamente os custos com roaming internacional, tornando-se uma excelente opção para quem trabalha remotamente.



Conclusão

Os aplicativos de eSIM transformaram a forma como profissionais remotos permanecem conectados durante viagens internacionais. Além da praticidade proporcionada pelo chip virtual internacional, essas soluções permitem contratar planos em poucos minutos, controlar os gastos e evitar tarifas elevadas de roaming internacional.



Entre as alternativas disponíveis, o Yesim eSIM se destaca pela ampla cobertura, facilidade de uso e gerenciamento totalmente digital. Se você pretende trabalhar enquanto viaja, vale conhecer a plataforma e aproveitar o cupom promocional YEJBBR10 para economizar na contratação do seu próximo plano.