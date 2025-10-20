INTERNET
Pane global no serviço de 'nuvem' da Amazon na internet interrompe vários serviços e aplicativos em todo mundo
Por JB WEB com JB Internacional e Reuters
[email protected]
Publicado em 20/10/2025 às 08:02
Alterado em 20/10/2025 às 08:02
A unidade de serviços em nuvem da Amazon, AWS, foi atingida por uma interrupção nesta segunda-feira (20) que derrubou vários aplicativos populares, incluindo Fortnite e Snapchat, e causou problemas de conectividade para muitas empresas em todo o mundo.
A AWS informou que está vendo um aumento nas "taxas de erro e latências" para vários serviços. "Estamos trabalhando em vários caminhos paralelos para acelerar a recuperação", comunicou em sua última atualização.
A interrupção da AWS é a primeira grande parada da internet desde o mau funcionamento da CrowdStrike no ano passado, que prejudicou os sistemas de tecnologia em hospitais, bancos e aeroportos em todo o mundo.
A AWS fornece capacidade de computação sob demanda, armazenamento de dados e outros serviços digitais para empresas, governos e indivíduos. Interrupções em seus servidores podem causar pane em sites e plataformas que dependem de sua infraestrutura em nuvem. A AWS compete com os serviços em nuvem do Google e da Microsoft.
A AWS direcionou a Reuters para sua página de status quando solicitada a comentar. A Amazon não respondeu a um pedido de informação.
PERPLEXIDADE, COINBASE, PRIME VIDEO FORA DO AR
A startup de IA Perplexity, a exchange de criptomoedas Coinbase e o aplicativo de negociação Robinhood atribuíram as interrupções à AWS.
"A perplexidade está em baixa agora. A causa raiz é um problema da AWS. Estamos trabalhando para resolvê-lo", disse o CEO da Perplexity, Aravind Srinivas, em um post no X.
O site de compras da Amazon, PrimeVideo e Alexa estão enfrentando problemas, de acordo com o Downdetector.
Fortnite, de propriedade da Epic Games, Roblox, Clash Royale e Clash of Clans estão entre as plataformas de jogos fora do ar, enquanto o PayPal e Venmo são algumas das plataformas financeiras que enfrentam problemas.
O aplicativo da rival do Uber, Lyft, também ficou fora do ar para milhares de usuários nos EUA.
A presidente do aplicativo de mensagens Signal, Meredith Whittaker, confirmou no X que a plataforma da empresa também foi atingida pela interrupção da AWS.
EMPRESAS BRITÂNICAS AFETADAS
Lloyd Bank da Grã-Bretanha, o Bank of Scotland e os provedores de serviços de telecomunicações Vodafone e BT também estão enfrentando problemas, de acordo com o site da DownDetecor, no Reino Unido. O site da autoridade tributária, de pagamentos e alfandegária do país, HMRC, também foi atingido pela interrupção.
No entanto, o bilionário Elon Musk, dono da empresa de mídia social X, disse que sua plataforma continua funcionando. "X funciona", disse ele, sem comentar mais.