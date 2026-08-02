Evento reÃºne estudantes de vÃ¡rias regiÃµes do paÃ­s em atividades prÃ¡ticas de ciÃªncia e astronÃ¡utica

Publicado em 02/08/2026 Ã s 13:03

Alterado em 02/08/2026 Ã s 18:36

Além das disputas, estudantes e professores observam o céu noturno, participam de sessões de planetário e acompanham lançamentos que aproximam o conteúdo escolar da prática científica Agência Brasil

A Jornada de Foguetes 2026 tem início nesta segunda-feira (3), no Hotel Fazenda Ribeirão, em Barra do Piraí, no Rio de Janeiro. O evento reúne as equipes de estudantes com melhor desempenho na Olimpíada Brasileira de Foguetes (Obafog), realizada em 15 de maio deste ano.

Participam alunos do sexto ao nono ano do ensino fundamental e das três séries do ensino médio, vindos de escolas públicas e privadas, urbanas e rurais de diferentes regiões do país. Ao todo, 18 equipes foram classificadas para a programação da jornada.

Atividades práticas e aprendizado em ciência

Mais do que uma competição, a jornada foi criada para unir aprendizado e prática. Os estudantes lançam foguetes, recebem troféus e participam de atividades que reforçam conteúdos escolares, além de desenvolverem habilidades de comunicação oral ao apresentar os projetos que construíram.

Segundo o coordenador da Oba e da Obafog, professor e astrônomo João Batista Garcia Canalle, a proposta também incentiva colaboração entre os alunos e torna o ensino mais atrativo. Durante o evento, eles participam de oficinas de construção e lançamento de foguetes e assistem a palestras com equipes universitárias que desenvolvem foguetes de grande porte.

Programação inclui diferentes tipos de foguetes

As turmas do ensino médio vão lançar foguetes com vinagre e bicarbonato de sódio, em uma atividade que também envolve química. Já os alunos do ensino fundamental usarão foguetes com água e ar comprimido, em um processo mais simples.

Entre os novos desafios, os participantes também vão construir foguetes mais complexos, incluindo modelos eletrônicos com liberação de paraquedas na descida. A ideia é ampliar o contato dos estudantes com diferentes áreas da ciência e da tecnologia.

Abertura, horários e apoio institucional

A abertura da jornada acontece das 20h às 22h desta segunda-feira, quando os participantes iniciam as primeiras atividades com os foguetes. Depois disso, a programação segue das 8h às 22h, com encerramento das etapas às quintas-feiras, entre 8h e 12h, quando as equipes vencedoras recebem os prêmios.

O evento é promovido pela Sociedade Astronômica Brasileira (SAB) em parceria com a Agência Espacial Brasileira (AEB) e conta com apoio do CNPq, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), do Centro Universitário Facens, do BTG Pactual, da Bizu Space e da Força Aérea Brasileira.

Além das disputas, estudantes e professores observam o céu noturno, participam de sessões de planetário e acompanham lançamentos que aproximam o conteúdo escolar da prática científica. A jornada terá etapas ao longo de 2026 e novas competições em 2027. (com informações da Agência Brasil)