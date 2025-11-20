Descoberta na Itália evidência mais antiga da relação entre homem e cão

Pegadas fossilizadas em gruta na Ligúria somam 14,4 mil anos

Publicado em 20/11/2025 às 12:11

Alterado em 20/11/2025 às 12:11

Interação entre humanos e cães datam de milhares de anos Foto: Ansa

Uma caverna na região da Ligúria, norte da Itália, revelou o mais antigo caso conhecido na relação entre humanos e cães.

Pegadas fossilizadas encontradas na Gruta da Bàsura, em Toirano, datadas de 14,4 mil anos atrás, mostram a passagem de um cão de porte grande ao lado de um grupo de homens, mulheres e crianças do Paleolítico, explorando as profundezas do local.

O estudo, publicado na revista Quaternary Science Reviews por pesquisadores da Universidade Sapienza de Roma, examinou 25 pegadas fósseis de canídeos, que foram analisadas utilizando técnicas como fotogrametria e morfometria avançada, as quais foram posteriormente comparadas com quase mil pegadas de cães domésticos e lobos modernos em condições controladas.

Os resultados comprovam que todas as pegadas caninas na caverna "pertencem a um único indivíduo, um cão adulto com cerca de 40 quilos e quase 70 centímetros de altura, que seguia de perto um grupo humano", explicou Marco Romano, professor de paleontologia do Departamento de Ciências da Terra da Universidade Sapienza e coordenador da pesquisa.

Segundo ele, "a sobreposição das pegadas humanas e caninas fornece evidências inequívocas de sua contemporaneidade e, portanto, de uma estreita relação entre eles".

"Pela primeira vez, pudemos observar não apenas a presença de um cão ao lado de humanos, mas um momento específico de uma interação próxima, cristalizada nas pegadas", acrescentou Romano.

As marcas revelam uma sequência de passagens que se cruzam: em algumas áreas, o cão pisa em pegadas humanas, e em outras, ocorre o contrário.

De acordo com a pesquisa, "essa troca bidirecional, distribuída por diversas áreas da gruta, é fundamental para demonstrar como o animal participou ativamente da exploração".

Até então, a presença mais antiga conhecida de cães em um contexto humano estava localizada em Bonn-Oberkassel, na Alemanha, com um sepultamento datado de 14,2 mil anos atrás.

No entanto, a Caverna de Bàsura fornece a primeira evidência de interação direta entre humanos e cães. (com Ansa)