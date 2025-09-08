Fitoterápico nano-tech com insumo da Amazônia pode frear avanço do Alzheimer

Mais de 1 milhão de brasileiros convivem com o Alzheimer. A doença custa R$ 96 bilhões por ano ao país e destrói memórias, histórias e lares. Mas uma nova fórmula com DNA da Amazônia pode mudar isso

Publicado em 08/09/2025 às 11:40

O Brasil está prestes a escrever um novo capítulo no enfrentamento global da Doença de Alzheimer. Em quase 20 anos acompanhando a Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação brasileira, este é um dos projetos mais bonitos e ambiciosos que pude acompanhar de perto como executivo de um grupo consultivo de Apoio à Inovação, não à toa o pesquisador líder desta iniciativa, Eduardo Caritá, foi agraciado em Ago/24 com o Prêmio GTIS de Profissional de P&D daquele ano, quando a pesquisa ainda se encontrava em estágio muito mais embrionário.





Ago/2024 – Diego Teixeira (esquerda), Eduardo Caritá (centro), e Fabrizio Gammino (direita) em foto que marca o Prêmio GTIS de Profissional de P&D de 2024 pelo projeto de Nutracêutico Nano-tech para prevenção ao Alzheimer

Pois bem. A pesquisa que originou o prêmio acima propõe uma combinação inédita de dois compostos bioativos — marapuama, nativa da Amazônia, e curcumina, extraída da cúrcuma. Com ambos foi desenvolvido um pré-mix nanotecnológico de liberação dirigida com aplicação nutracêutica, validado em estudos pré-clínicos com entregas cerebrais comprovadas.



Em outras palavras, pesquisadores brasileiros conseguiram criar uma fórmula à base de plantas que, ao ser engolida como suplemento, chega com precisão ao cérebro — algo raro e extremamente inovador.

O projeto, apoiado pela FAPESP na Fase 1 do PIPE (Processo 2023/09731-0), concluiu com sucesso a validação in vitro e in vivo da formulação, utilizando tecnologia de nanoencapsulação para atravessar a barreira hematoencefálica (BHE) e alcançar o parênquima cerebral.



Isso significa que os testes foram feitos tanto em laboratório quanto em animais, comprovando que as substâncias encapsuladas em partículas minúsculas conseguiram atravessar a "muralha protetora" do cérebro — algo que medicamentos comuns nem sempre conseguem.



Os resultados foram reconhecidos e aprovados pela FAPESP em relatório técnico, abrindo caminho para ensaios clínicos e eventual incorporação ao SUS.



Destaque às substâncias bioativas: marapuama e curcumina

A curcumina é um polifenol natural da cúrcuma (Curcuma longa), com ações antioxidantes, anti-inflamatórias e neuroprotetoras, e inibe a formação de placas -amiloides — estruturas ligadas ao Alzheimer.



Traduzindo: a cúrcuma, famosa como tempero e anti-inflamatório natural, tem componentes que protegem os neurônios e evitam o acúmulo de substâncias tóxicas no cérebro, que são comuns em quem tem Alzheimer.



A marapuama (Ptychopetalum olacoides), árvore amazônica, contém diterpenos clerodanos, que estimulam a produção de fatores neurotróficos como BDNF e GNF, promovendo a neurogênese.

A marapuama, usada há séculos por povos indígenas como tônico cerebral, estimula o nascimento de novos neurônios e melhora a comunicação entre eles — ou seja, ajuda a manter o cérebro jovem e ativo.





Expedição com mateiros identifica no coração da Amazônia amostras para a pesquisa

A combinação dessas moléculas, associada à nanotecnologia, potencializa sua atuação no sistema nervoso central com maior absorção, estabilidade e eficácia.



Resultados técnicos e validação institucional

O projeto, liderado por Eduardo Caritá, da empresa Funcional Mikron, contou com o apoio técnico de universidades como USP, UNESP e UNIFESP. Os testes comprovaram que, 6 horas após a ingestão, os compostos já estavam presentes no hipocampo, área do cérebro responsável pela memória.





Fluorescência em tela de software dos pesquisadores evidencia que o composto atingiu o cérebro de ratos 6 horas após ingestão por via oral

Isso é um marco: poucas soluções orais atingem essa área do cérebro com tamanha precisão. O hipocampo é justamente onde o Alzheimer mais ataca.



A FAPESP aprovou integralmente o relatório científico, destacando a articulação entre empresa e academia e a capacidade de escalar a inovação.



Ou seja, não é só um experimento de laboratório: o projeto já tem base técnica e infraestrutura para virar um produto real.



Nova etapa: Ministério da Saúde e o caminho até o SUS

Com base nesses resultados, foi submetido ao Ministério da Saúde um pedido de apoio financeiro via o Programa de Desenvolvimento e Inovação Local (PDIL), visando realizar os testes clínicos em seres humanos e, no futuro, oferecer essa solução no Sistema Único de Saúde (SUS).



Em resumo: a equipe agora aguarda o aval do governo federal para que essa solução brasileira possa ser testada em pacientes e, quem sabe, distribuída gratuitamente pelo SUS.



O cronograma prevê:

Upgrade da fábrica para padrão farmacêutico;

Ensaios clínicos em Fases I, II e III;

Documentação regulatória com Boas Práticas Clínicas (BPC);

Monitoramento contínuo por instituições parceiras.

Isso garante que tudo será feito seguindo os padrões internacionais de qualidade, segurança e ética.



Inovação verde e amarela com DNA amazônico



Mais do que um avanço científico, este projeto representa uma inovação verde e amarela, nascida do conhecimento tradicional, da biodiversidade nacional e da ciência de ponta.



É o Brasil transformando saberes da floresta em alta tecnologia de saúde, com potencial global — uma inovação com nossas cores, raízes e inteligência.



A marapuama, além de eficaz, é oriunda de manejo sustentável da floresta, contribuindo para sua preservação e valorização econômica em pé. A curcumina, amplamente estudada, ganha aqui uma nova aplicação de alto impacto social e científico.



Isso significa que o projeto não só pode melhorar a saúde das pessoas, mas também gerar empregos, proteger o meio ambiente e valorizar os recursos naturais do país.



Impactos esperados

Científicos: geração de patente nacional e avanço para TRL 4 a 8 até 2031;

Sociais: melhoria da qualidade de vida e redução da dependência de medicamentos importados;

Econômicos: redução de custos hospitalares e potencial de exportação;

Ambientais: estímulo à bioeconomia e conservação da floresta.

Em números, o custo da demência no Brasil ultrapassa R$ 96 bilhões por ano. Uma solução preventiva pode economizar bilhões e aliviar o sofrimento de milhões de famílias.



Conclusão

O projeto brasileiro que combina curcumina e marapuama em um suplemento nanotecnológico representa muito mais que uma inovação farmacêutica: é um símbolo de soberania científica, respeito à biodiversidade e compromisso com a saúde pública.

O Brasil, por meio de suas universidades, empresas e cientistas, prova que pode ser líder em soluções globais. E o mais importante: com tecnologia acessível, sustentável e feita no Brasil.

Quem sabe, em tempos de COP em Belém, um insumo que só floresce na Amazônia não é a esperança nacional para uma mazela global.

