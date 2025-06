Fóssil de 100 milhões de anos achado na Itália volta ao Brasil

Artefato havia sido comprado em antiquário em Pordenone

Publicado em 06/06/2025 às 15:28

Alterado em 06/06/2025 às 15:28

Rhacolepis buccalis, peixe ósseo extinto que habitava a região da Bacia do Araripe, sítio paleontológico na divisa entre Ceará, Pernambuco e Piauí, entre 113 milhões e 119 milhões de anos atrás Foto: reprodução

O governo federal anunciou a conclusão da restituição de um fóssil de mais de 100 milhões de anos apreendido pelas autoridades da Itália.



Trata-se de um exemplar da espécie Rhacolepis buccalis, peixe ósseo extinto que habitava a região da Bacia do Araripe, sítio paleontológico na divisa entre Ceará, Pernambuco e Piauí, entre 113 milhões e 119 milhões de anos atrás.



Segundo comunicado do Ministério das Relações Exteriores, "a devolução foi viabilizada pela coordenação" entre a pasta "e as autoridades italianas, com o apoio da comunidade científica brasileira".



O artefato estava na Itália sem autorização e havia sido comprado em um antiquário na província de Pordenone, norte do país, por um homem que desconhecia sua importância.



"O fóssil, de relevante valor científico e histórico, teve sua origem brasileira confirmada por laudo técnico-científico do Museu de Paleontologia Plácido Cidade Nuvens, da Universidade Regional do Cariri", acrescentou o Itamaraty.



O Brasil pleiteia o tombamento da Bacia da Chapada do Araripe como Patrimônio Mundial da Unesco devido à "importância geológica, arqueológica e paleontológica" do local, que abriga um dos maiores reservatórios de fósseis do país.



"O governo brasileiro reafirma seu compromisso com a diplomacia cultural e a promoção do retorno de bens culturais de origem brasileira, em defesa da memória e da identidade nacionais", reforçou o ministério. (com Ansa)