Arqueólogos descobrem joias e amuletos requintados da 26ª Dinastia do Egito

Uma missão arqueológica egípcia-francesa encontrou uma coleção significativa de joias e amuletos da 26ª Dinastia do Egito nos templos de Karnak, anunciou o Ministério do Turismo e Antiguidades egípcio

Publicado em 05/03/2025 às 09:14

Alterado em 05/03/2025 às 09:15

Joias estavam dentro de um recipiente de cerâmica oto: A. Fawzy / Ministério do Turismo e Antiguidades do Egito

O Ministério do Turismo e Antiguidades egípcio, junto com a missão arqueológica egípcia-francesa do Centro Franco-Egípcio para o Estudo dos Templos de Karnak (CFEETK), fez uma descoberta notável ao encontrar uma coleção significativa de joias e amuletos da 26ª Dinastia (664–525 a.C.) nos templos de Karnak.



Durante escavações na área norte do complexo de Karnak, os arqueólogos desenterraram um recipiente de cerâmica quebrado contendo várias peças de joalheria em excelentes condições, incluindo anéis de ouro, estatuetas e amuletos dourados. A coleção inclui um tríptico raro representando a tríade de divindades de Tebas: Amon, Mut e Khonsu, além de broches de metal e amuletos de deuses em formas animais.

O ministro do Turismo e Antiguidades do Egito, Sherif Fathy, destacou a importância da descoberta e a colaboração entre Egito e França. Ele mencionou que a escavação faz parte de uma iniciativa para melhorar a experiência turística em Karnak, com modernização de rotas turísticas, novo sistema de iluminação e restauração do santuário de Amenhotep I.



O secretário-geral do Conselho Supremo de Antiguidades, dr. Mohamed Ismail Khaled, afirmou que a descoberta expande o conhecimento sobre o templo e sua evolução no primeiro milênio a.C. e que os objetos recuperados vão ajudar os pesquisadores a entender melhor a vida religiosa e o uso de amuletos e joias na sociedade egípcia durante a 26ª Dinastia.

A equipe arqueológica, liderada pelo dr. Abdel Ghaffar Wagdy, iniciou a restauração e documentação das peças descobertas. Após esse processo, os artefatos serão exibidos no Museu de Luxor, permitindo que os visitantes apreciem seu valor histórico e artístico.



O diretor da missão francesa, dr. Jérémie Hourdin, explicou que as escavações na área norte de Karnak revelaram grandes estruturas de tijolos de barro usadas como instalações de armazenamento ou oficinas do templo, datadas da 26ª Dinastia. Essas construções fornecem insights sobre a organização e funcionamento do complexo na época.

(com Sputnik Brasil)