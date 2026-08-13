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Quinta, 13 de de 2026

CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Eclipse solar total encanta milhões de pessoas do Ártico à Espanha

Fenômeno raro foi visto em países como Rússia, Islândia e Espanha, com tempos de totalidade distintos e grande mobilização de observadores

Por JB CIÊNCIA
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Publicado em 12/08/2026 às 16:29

Alterado em 13/08/2026 às 10:40

Eclipse em Gênova, na Ligúria, região italiana que recebeu 94,8% de cobertura Foto: Ansa

Um raro eclipse solar total marcou esta quarta-feira (12) em diferentes regiões do planeta, começando pelo remoto Ártico russo e avançando em direção à Groenlândia, Islândia, Espanha e Ilhas Baleares. Durante alguns minutos, a Lua cobriu completamente o Sol nos pontos de totalidade, revelando a coroa solar e deixando o céu escurecido de forma impressionante.

Espanha teve a maior variedade de pontos de observação

Na Europa continental, a Espanha foi o país com mais locais para acompanhar o fenômeno e concentrou grande público em vilarejos e cidades. O eclipse total foi mais longo em Gijón, nas Astúrias, com 1 minuto e 46 segundos, seguido por Burgos, Maiorca e Corunha. Em Madri, a cobertura chegou a 99,96%, o maior índice de ocultação parcial registrado no país.

O interesse foi ainda maior porque a Europa continental não presenciava um eclipse solar total há 27 anos. Na Espanha, o último evento semelhante ocorreu em 1912, e o próximo só deverá ser visto em 2144, o que reforçou a mobilização de turistas, cientistas e entusiastas da astronomia.

Islândia registrou a maior duração da totalidade

A Islândia teve o momento mais prolongado do chamado “Sol negro”, com 2 minutos e 10 segundos de totalidade em um dos pontos de observação. Na capital Reykjavik, onde um eclipse solar total não era visto desde 1433, o escurecimento durou 1 minuto e 1 segundo.

Na Itália, o horário do fenômeno coincidiu com o pôr do sol, impedindo a observação da totalidade. Ainda assim, houve boa cobertura parcial em cidades do norte e do sul, com destaque para Ligúria e Palermo, onde a ocultação foi bem menor.

Próximos eclipses já têm data marcada

No Brasil, o eclipse não pôde ser visto. O próximo eclipse solar total no mundo ocorrerá em 2 de agosto de 2027 e poderá ser acompanhado por completo no sul da Espanha, no norte da África e na Arábia Saudita. Já no território brasileiro, a próxima oportunidade para ver a Lua ocultando o Sol por completo será apenas em 12 de agosto de 2045. 

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