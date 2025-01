Pesquisa nos EUA aponta que cérebro não envelhece de uma vez

Células mais afetadas são sensíveis à dieta e ao estilo de vida

Publicado em 04/01/2025 às 11:15

Alterado em 04/01/2025 às 11:15

Um estudo conduzido nos Estados Unidos apontou que o cérebro humano não envelhece de uma só vez, mas existe um ponto que é particularmente afetado pelo avanço da idade: o hipotálamo.

De acordo com os especialistas do Allen Institute, um instituto de pesquisa em Seattle, as células mais afetadas pelo envelhecimento são as mais sensíveis à dieta e ao estilo de vida.

Os pesquisadores fizeram uma análise genética das células cerebrais de ratos jovens e velhos, observando em particular 16 regiões que juntas constituem 35% do volume do órgão.



O hipotálamo, que produz hormônios importantes no controle de funções fundamentais (temperatura, frequência cardíaca, sono, sede e fome) é a parte do cérebro que mais sofre o peso dos anos.



Os especialistas verificaram uma redução da funcionalidade dos neurônios e um aumento da inflamação.

Os neurônios envolvidos em algumas formas de aprendizagem e memória, no metabolismo, no reconhecimento de odores, na ingestão de alimentos, na homeostase energética e na forma como o corpo utiliza os nutrientes são os mais afetados pelo avanço da idade.



Para os estudiosos, este resultado apoia a possível ligação entre envelhecimento cerebral, dieta e estilo de vida.



"Nossa hipótese é que esse tipo de células se torne menos eficiente na integração de sinais do ambiente ou do que consumimos. Essa perda de eficiência contribui de alguma forma para o que conhecemos como envelhecimento no resto do organismo", explicou Kelly Jin, uma das autoras da pesquisa.



O próximo passo, segundo os especialistas, será identificar estratégias baseadas na dieta e abordagens terapêuticas para ajudar a manter o cérebro saudável na velhice.



O diretor do Instituto Nacional do Envelhecimento do NIH, Richard Hodes, avaliou que os resultados forneceram um "mapa extremamente detalhado das células cerebrais que podem ser mais afetadas pelo envelhecimento", que é "o fator de risco mais importante para a doença de Alzheimer".



Além disso, o especialista mencionou que as descobertas poderiam "fornecer orientação para o desenvolvimento de novos tratamentos para doenças cerebrais relacionadas com a idade". (com Ansa)