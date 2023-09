Índia planeja teste em missão espacial tripulada até outubro

A Índia deve realizar importante teste para a ambiciosa missão espacial tripulada Gaganyaan no próximo mês de outubro, disse o diretor do projeto, R. Hutton, à Reuters.

A Organização Indiana de Pesquisa Espacial (ISRO, na sigla em inglês) treina atualmente quatro astronautas e busca expandir o grupo à medida que visa mais missões tripuladas no futuro, acrescentou.

A missão Gaganyaan visa desenvolver cápsula espacial habitável por humanos, que transportará uma tripulação de três membros para uma órbita de 400 quilômetros durante três dias, antes de regressar com segurança em mergulho planejado no Oceano Índico.

A organização disse que vai explorar formas de manter uma presença humana sustentada no espaço assim que a missão Gaganyaan estiver concluída.

A equipe pretende testar um sistema de fuga da tripulação, que pode ser usado para ejetar astronautas em emergências, antes de realizar uma bateria de outros testes a caminho da fase final de lançamento. "A segurança é a coisa mais importante que precisamos garantir", disse Hutton

Cerca de 90,23 bilhões de rúpias indianas (US$ 1,1 bilhão) foram alocados para a missão, que ocorre após o pouso histórico da nave Chandrayaan-3 no polo sul da lua.

Embora um cronograma exato não tenha sido divulgado, espera-se que a missão seja lançada do principal porto espacial do país em Sriharikota, antes de 2024.

A agência espacial indiana disse anteriormente que seu Centro Espacial Vikram Sarabhai testou com sucesso sistemas para estabilizar o módulo da tripulação e reduzir com segurança sua velocidade durante a reentrada. (com Agência Brasil)