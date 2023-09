Whatsapp anuncia nova função: 'editar mensagens'; veja como fazer

O aplicativo de mensagens Whatsapp anunciou na manhã desta quarta (13) a função de editar textos. Agora, os usuários têm, em até 15 minutos após envio do recado, como corrigir o que foi escrito. Obviamente que só vale para textos, não para áudios.

No tempo de 15 minutos do envio da mensagem, tanto individuais como para grupos, o usuário deve cumprir algumas etapas (veja abaixo). Após a correção, a informação "mensagem editada" aparecerá atrelada ao texto.

Caso não se esteja usando a versão mais recente do app, o seguinte aviso será exibido: "Esta mensagem foi editada para todas as pessoas desta conversa que usam a versão mais recente do WhatsApp".

O aviso da plataforma sugere que todos atualizem o app.



Como editar uma mensagem



Android e iPhone

Toque e segure a mensagem que você deseja editar e, em seguida, toque em Mais opções.



Toque em Editar e faça as mudanças na mensagem.



Quando terminar, toque no ícone de "tique" para atualizar.



Observações:

Os participantes da conversa não receberão uma nova notificação quando uma mensagem for editada.

Não é possível editar fotos, vídeos ou outros tipos de arquivos de mídia.

Pelo computador

Passe o ponteiro do mouse sobre a mensagem que você deseja editar e, em seguida, clique em Mais opções > Editar mensagem.

Faça as mudanças na mensagem.

Quando terminar, clique no ícone de tique para atualizar.