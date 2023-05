Rover da Nasa descobre evidências de um antigo rio potente em Marte

Enquanto uma sonda anterior havia descoberto prova de outras fontes de água em Marte, esta é a primeira indicação de que o planeta desértico já teve pelo menos um grande sistema fluvial semelhante aos da Terra.

O rover Perseverance apresentou a primeira evidência fotográfica do enorme leito de um rio que existiu em Marte há muito tempo, anunciou a Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço (Nasa) dos EUA.

A sonda da NASA mostrou que o rio "era mais profundo e mais rápido do que os cientistas já haviam alguma vez detectado no passado", aponta o comunicado da agência.

"O rio fazia parte de uma rede de vias aquáticas que fluíam para a cratera Jezero, a área que o rover tem estado explorando desde o seu pouso há mais de dois anos", detalham os pesquisadores.

Os novos mosaicos fotográficos compostos de centenas de imagens feitas pelo instrumento Mastcam-Z de Perseverance revelam "grãos de sedimentos ásperos e pedras arredondadas". Segundo os cientistas, essas são evidências de um sistema fluvial mais poderoso do que os "riachos relativamente rasos" previamente descobertos pelo rover Curiosity.

Um pesquisador do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, que opera o rover Perseverance, disse que as pistas indicam a existência no passado de um "rio muito energético que transportava muitos sedimentos".

"Quanto mais poderoso o fluxo de água, mas facilmente ele é capaz de mover pedaços maiores de material", explicou o cientista, acrescentando que "tem sido um prazer olhar para rochas em outro planeta e ver processos que são tão familiares".

O rover Perseverance, que aterrissou no Planeta Vermelho em fevereiro de 2021, está em uma missão para coletar amostras de rochas e registrar evidências de vida passada, e potencialmente presente, no planeta. (com Sputnik Brasil)