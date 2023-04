Tumba de guardião do Templo de Amón do período de Ramsés é descoberta no Egito

Uma equipe de arqueólogos encontrou a tumba de uma pessoa chamada Banhesi, do período de Ramsés, em um sítio arqueológico em Sacará.

De acordo com o Egypt Independent, citando o Ministério do Turismo e Antiguidades do país, a missão arqueológica também revelou um grande número de outras estruturas do mesmo período.

A descoberta sugere a reutilização do espaço entre as tumbas da 18ª dinastia em épocas posteriores e a construção de tumbas e áreas de culto na área durante o período de Ramsés.

A tumba tem uma entrada, um pátio interno com colunas de pedra, bem como estruturas para câmaras funerárias subterrâneas, e três áreas de culto.

Uma figura encontrada na tumba representa seu proprietário, Banhesi, e sua esposa, Baya (Foto: Foto: Ministério do Turismo e Antiguidades do Egito)

Os especialistas relataram que também foram encontradas inscrições em bom estado de conservação (Foto: Foto: Ministério do Turismo e Antiguidades do Egito)

Uma figura encontrada na tumba representa seu proprietário, Banhesi, e sua esposa, Baya, que possuía o título de "Cantora de Amón".

Os especialistas relataram que também foram encontradas inscrições em bom estado de conservação sobre um cortejo funerário e uma descrição da "vida após a morte".

Estas inscrições dão pistas sobre as práticas funerárias naquele período, enquanto a tumba contribuirá para a revelação de novas figuras que não eram conhecidas historicamente.