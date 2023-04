'Las Vegas do mundo antigo': mosaico é descoberto em ruínas de cidade romana submersa

A expansão das atividades de pesquisa na área de Terme del Lacus, no parque afundado de Baia, na Itália, conhecido como "a Las Vegas do mundo antigo", revelou elementos nunca antes vistos das antigas vilas romanas luxuosas.

Arqueólogos subaquáticos do Parque Arqueológico Campi Flegrei têm realizado um levantamento da área de Terme del Lacus, revelando um mosaico ornamentado contendo tesselas brancas, azuis e vermelhas, datado de cerca de 2.000 anos atrás.

O mosaico foi encontrado nos restos de uma estrutura romana e consiste em linhas geométricas entrelaçadas e psicodélicas, cruzando tranças e hexágonos com lados côncavos.

Os arqueólogos sugerem que o mosaico é semelhante aos desenhos encontrados na Tunísia, onde Cartago, o antigo rival de Roma, foi conquistado em 146 a.C., durante a Terceira Guerra Púnica.

O levantamento também encontrou recentemente os restos de um bloco de estruturas cobrindo 60 metros de comprimento, colunatas de pedra, colunas de mármore e um grande pedaço de mármore opus sectile de piso com portasanta e mármore branco em um padrão alternado cromático.

Baia é uma cidade romana parcialmente submersa na costa do golfo de Nápoles, no atual condado de Bacoli, na Itália. A cidade tornou-se um resort popular, ganhando reputação por um estilo de vida hedonista, que, de acordo com o poeta romano Sexto Aulo Propércio, era um "vórtice de luxo" e um "porto de vícios".

Os restos mais significativos da cidade consistem em várias vilas de luxo de alto status, várias estruturas de templos em formas de cúpula e o Parque Arqueológico dos Banhos de Baia. Devido à posição da cidade na península Cumaean nos campos Phlegraean, uma região vulcânica ativa e volátil, a atividade bradísmica vulcânica local elevou e baixou a geologia na península que fez com que as partes inferiores da cidade acabassem submersas.