Cientistas encontram evidências de dupla extinção em massa antes dos dinossauros

Na história geológica da Terra houve várias extinções em massa. Os cientistas acabaram de descobrir outro e, neste caso, os vulcões chineses são os culpados.

Um evento mortal em massa adicional ocorreu no período geológico entre 264,28 milhões e 259,51 milhões de anos atrás, conhecido como evento de extinção em massa Capitaniano, no estágio Permiano, de acordo com um estudo liderado pelo pesquisador Huyue Song da Universidade de Geociências da China. O artigo foi publicado na revista especializada Earth and Planetary Science Letters.

Cerca de 260 milhões de anos atrás, ocorreu um evento, conhecido como extinção Permiano-Triássico, que matou 81% das espécies marinhas e 70% das espécies de vertebrados terrestres. Esta foi a maior catástrofe que já ocorreu na Terra, e o motivo alegado foi a erupção repentina dos Siberian Traps ou províncias magmáticas siberianas. Este fato já é bem estabelecido pela ciência.

A nova pesquisa, no entanto, mostra que o evento de extinção Permiano-Triássico foi seguido por outro evento de extinção — ainda sem nome — que aconteceu 3 milhões de anos depois. Mais uma vez, a culpa é da erupção de vulcões, desta vez, nas proximidades de Emeishan Traps, no sudoeste da China.

As erupções aqueceram os oceanos por meio de gases de efeito estufa, e isso impediu que o oxigênio atingisse profundidades mais baixas. Isso causou a "hipóxia oceânica" — em outras palavras, os habitantes do mar foram lentamente sufocados e morreram ou pereceram porque sua refeição habitual foi sufocada e morreu também.

Os pesquisadores acreditam que há uma mensagem aqui, a crise do aquecimento global de hoje é algo que deve ser levado a sério.



"Estamos estudando a biocrise no período Permiano, mas [um] aquecimento semelhante está acontecendo hoje por causa de eventos humanos.[...] Os humanos estão imitando os efeitos das erupções vulcânicas como consequência da liberação de carbono na atmosfera", disse um coautor do estudo.

Quando falamos de extinção em massa, geralmente pensamos na extinção do Cretáceo-Paleogeno, que ocorreu há 66 milhões de anos e eliminou 75% de todas as espécies, incluindo os dinossauros. Isso é amplamente conhecido graças a Hollywood e ao interesse geral pelos dinossauros.

Alegadamente, o evento apocalíptico foi desencadeado pelo que é conhecido como o impacto de Chicxulub, quando um asteróide de 10 a 15 km atingiu a Terra perto da Península de Yucatán. No entanto, houve outras extinções em massa e elas não foram menos mortais. Houve pelo menos cinco grandes extinções, incluindo a do Permiano-Triássico, e numerosas outras menores. Agora podemos adicionar mais um ao registro. (com agência Sputnik Brasil)