Intrigante: anel de luz vermelha surge no céu da Itália

Uma foto de um gigantesco anel de luz vermelha no céu da Itália chamou atenção pela beleza e viralizou nas redes sociais.

O raro fenômeno atmosférico, que teve sua formação ligada às descargas elétricas de um raio e que durou alguns milissegundos, foi fotografado por Valter Binotto em Possagno, nas proximidades de Treviso.

A imagem foi capturada em 27 de março e já é considerada por muitos como a melhor foto já tirada do solo desse tipo particular de evento de luz transiente, descoberto em 1990.

Tecnicamente, o fenômeno se enquadra na categoria de "elfos" (perturbações de emissão de luz e frequência muito baixa devido a fontes de pulsos eletromagnéticos), ou pulsos eletromagnéticos gerados por raios.

"Tenho fotografado esses eventos desde que os descobri: minha primeira foto de um fenômeno como esse data de 2017. Desde então tento tirar uma foto sempre que as condições adequadas se apresentem, ou seja, quando uma forte tempestade se desenvolve na distância certa e o céu acima de mim está limpo. Até agora, fotografei alguns acima do céus da Itália, França, Croácia, Áustria e Hungria", explicou Binotto.

De acordo com o fotógrafo, o fenômeno teve seu epicentro em Polverigi, na província de Ancona. Binotto ainda destacou que o pulso eletromagnético desencadeado foi "forte" e "intenso".

"O anel vermelho marca onde o pulso atingiu a ionosfera da Terra. Esse raio foi cerca de 10 vezes mais forte que o normal", explicou o especialista.

O formato redondo do fenômeno teve um diâmetro de cerca de 360 quilômetros e surgiu a uma altura de 90 a 100 quilômetros do solo. Já a duração dele foi de um milissegundo. (com Ansa)