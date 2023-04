Raro quasar duplo é avistado em galáxias em colisão no Universo distante

Uma equipe de astrônomos detectou dois quasares colidindo entre si em um par de galáxias que colidiram há dez bilhões de anos.

Os dois quasares, conhecidos como J0749+2255, são raros no Universo distante e fornecem pistas de como o Universo era instável há muito tempo, quando as galáxias colidiam com frequência e os buracos negros engoliam destroços e jatos de gás de encontros próximos.

Os dois quasares foram identificados como um processo incomum no espaço, isso devido ao fato de brilharem em ritmos diferentes à medida que seu combustível aumenta e diminui.

Na imagem divulgada pela Nasa é possível observar dois quasares, de quando o Universo tinha apenas três bilhões de anos, dentro de um par de galáxias em colisão.

Os quasares são os objetos mais brilhantes do Universo, queimando com um brilho de mais de 100 bilhões de estrelas.

Estes objetos são alimentados por buracos negros turbulentos e supermassivos que disparam fontes ferozes de energia enquanto engolem gás, poeira e qualquer outra coisa que esteja sob seu controle gravitacional. (com agência Sputnik Brasil)