Israel exibe pela 1ª vez joias de ouro da era romana para 'afastar os maus-olhados'

A Autoridade de Arqueologia de Israel exibirá, pela primeira vez, joias de ouro de 1.800 anos, incluindo colares usados por garotas para afastar os maus-olhados.

De acordo com a Autoridade de Arqueologia de Israel, citada pelo jornal The Jerusalem Post, os colares foram encontrados em uma tumba no monte Scopus, juntamente com anéis de ouro, um grampo e diversas miçangas em 1971.

Foto: Emil Aladjem

Segundo os pesquisadores, as joias carregam a marca da deusa romana da Lua, Luna, que era responsável pela proteção das garotas em vida e depois da morte.

Com isso, os especialistas acreditam que as garotas foram enterradas com as joias para a deusa romana protegê-las no céu.

"Esta joia é conhecida do mundo romano e caracteriza o enterro das garotas, o que pode nos indicar algo sobre a sociedade que foi enterrada nestes locais", afirmaram os pesquisadores.

A deusa da Lua, Luna, na mitologia romana, é irmã de Sol, deus do Sol, e Aurora, deusa do amanhecer. (com agência Sputnik Brasil)