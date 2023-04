Inteligência artificial pode deixar 300 milhões de pessoas sem emprego, aponta Goldman Sachs

Inteligência artificial e serviços e aplicativos baseados na IA podem deixar sem emprego cerca de 300 milhões de pessoas em todo o mundo, informa CNBC se referindo a um relatório do banco Goldman Sachs.



A colunista do canal Sophie Kiderlin observou que aproximadamente este número de pessoas em todo o mundo está em risco de perder seus empregos devido à inteligência artificial (IA). Assim, por exemplo, nos EUA e na Europa dois terços dos empregos podem ser parcial ou totalmente automatizados.

As profissões que estão em menor risco incluem aquelas que exigem trabalho manual extensivo, bem como serviços de manutenção de edifícios e de limpeza. As profissões que estão em maior risco de automatização são as relacionadas com a contabilidade, trabalho administrativo e de escritório.

"As nossas estimativas sugerem intuitivamente que em países de mercados emergentes os empregos são menos suscetíveis à automação do que nos países com mercados desenvolvidos, mas em geral 18% dos empregos em todo o mundo podem ser automatizados", aponta o relatório do Goldman Sachs. (com Sputnik Brasil)