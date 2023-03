Cineasta Oliver Stone vai lançar filme a favor da energia nuclear no final de abril

O diretor Oliver Stone vai apresentar no final de abril um documentário de apoio à energia nuclear, em que o multipremiado cineasta apela ao uso deste tipo de energia, que considera ter sido demonizada.

"Isto é Nuclear" é um filme em que, segundo o trailer, tanto o diretor como os especialistas entrevistados defendem que a energia nuclear é o futuro e que as fontes de carvão e gás representam uma ameaça para o planeta.

"Você não deve ter medo da energia nuclear, ela pode salvar a humanidade", diz o trailer do filme, que vai ser lançado no dia 28 de abril nos cinemas, enquanto vai estar disponível posteriormente em plataformas de streaming.



"O carvão é perigoso. Mais pessoas morrem em relação ao carvão em algumas semanas do que em todo o tempo em relação à energia nuclear, que foi associada a um único incidente em Chernobyl", diz um especialista consultado no filme.



Segundo o portal Deadline, Stone escreveu o filme em conjunto com o professor Joshua S. Goldstein, autor do livro "A Bright Future" ("Um Futuro Brilhante"), publicado em 2019, em que defende a energia nuclear como uma solução energética vital para as mudanças climáticas.

O filme, afirma o portal, mostra um acesso sem precedentes à indústria nuclear na França, Rússia e Estados Unidos.

Em uma declaração ao Deadline, Oliver Stone observou que a energia nuclear foi demonizada; no entanto, disse ele, "a energia nuclear é centenas de vezes mais segura do que os combustíveis fósseis e os acidentes são extremamente raros".

"Uma questão-chave que enfrentamos como cidadãos do mundo é como protegemos e fornecemos recursos para o nosso futuro", acrescentou o diretor. (com Sputnik Brasil)