Esfinges com rostos de faraós são encontradas em antigo templo solar no Egito

Uma equipe de arqueólogos encontrou diversas estátuas de esfinges com rostos de faraós de diferentes épocas em um antigo templo solar egípcio.

Os templos dedicados a Rá, o deus do Sol e um dos principais deuses do panteão egípcio, existiram em diversas cidades do antigo Egito.

O templo escavado está localizado em Heliópolis, uma importante cidade antiga, cujas ruínas se encontram próximo da atual Cairo.

Heliópolis é o nome grego que recebeu posteriormente, enquanto que nas fontes egípcias a cidade é conhecida como Iunu.

Nas esfinges, os arqueólogos identificaram os rostos dos faraós Ramsés II, Ramsés IX, Horemebe e Psamético.

De acordo com o dr. Dietrich Raue, diretor do departamento do Cairo do Instituto Arqueológico Alemão e líder da expedição, as estátuas foram colocadas frente às portas ou ao lado dos obeliscos do templo, porém foram destruídas e reutilizadas como materiais de construção.

Além disso, os especialistas afirmam que a existência de uma grande quantidade de esculturas do deus Rá indica a importância do Sol para a sociedade antiga. (com agência Sputnik Brasil)