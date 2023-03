O maior asteroide nos últimos anos dirige-se para a Terra: há alguma preocupação?

Na noite desse domingo (26), um asteroide quatro vezes maior que o que explodiu as janelas de Chelyabinsk, na Rússia, em 2013, voará perto da Terra, tornando-se o maior corpo celeste em órbita em três anos.

O asteroide, chamado 2023 DZ2, passará perto do nosso planeta a uma velocidade de 28 mil km/h e será visível com telescópio do Hemisfério Norte, bem como através do Projeto Telescópio Virtual que transmitirá as imagens ao vivo. Ele estará duas vezes mais perto da Terra que a Lua.

A newly-discovered asteroid #2023DZ2 will safely fly past Earth at a distance of 0.00117 AU from Earth at 19:51 UTC on March 25, 2023. It was 1st observed at @GTCtelescope on Feb 27, 2023. Its estimated diameter is between 43 – 95 m & it belongs to the Apollo group of asteroids. pic.twitter.com/Yf9vEY01ud — Girl In Space ? (@ExploreCosmos_) March 22, 2023

[Um asteroide recém-descoberto 2023DZ2 passará com segurança pela Terra a uma distância de 0,00117 UA da Terra às 19h51 UTC de 25 de março de 2023. Foi observado pela primeira vez em 27 de fevereiro de 2023. Seu diâmetro estimado está entre 43 e 95 metros e pertence ao grupo de asteroides Apollo.]



2023 DZ2 foi observado pela primeira vez no Observatório de La Palma, Ilhas Canárias, na Espanha, em 27 de fevereiro em 2023 – 26 dias antes de sua aproximação. Seu diâmetro estimado está entre 43 e 95 metros e pertence ao grupo de asteroides Apollo.



Este é o 17º asteroide conhecido a passar pela Terra a uma distância lunar desde o início do ano e o quinto até agora neste mês.



Há alguma preocupação? Não, o asteroide permanecerá a cerca de 173 mil quilômetros da Terra, de acordo com o Projeto Telescópio Virtual. Com base em informações atuais sobre a órbita de 2023 DZ2, haverá uma probabilidade de uma em 430 de impacto na Terra em 27 de março de 2026.



Mas de acordo com o site americano de astronomia EarthSky esta pequena possibilidade está destinada a diminuir ainda mais à medida que os astrônomos aprimoram seus cálculos sobre a trajetória do asteroide. O período orbital em torno do Sol é de cerca de 3,17 anos. (com agência Sputnik Brasil)