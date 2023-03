Divulgador astronômico capta tornado subindo na superfície do Sol

Uma gigantesca coluna em espiral que se formou durante três dias no polo norte do Sol foi captada pelo divulgador de astronomia Andrew McCarthy.

O que pode ser descrito como chamas se erguendo verticalmente na superfície do Sol foram capturadas em vídeo pelo divulgador, que compartilhou os resultados em sua conta verificada no Twitter.

"Passei três horas ontem [terça-feira] com meu telescópio solar apontado para uma coisa parecida com um tornado de grande altitude no Sol", explicou. A altura do objeto é tal que ultrapassa 14 vezes a do planeta Terra, com um diâmetro de 12.742 quilômetros, afirmou o explorador.

É uma coluna de plasma em forma de espiral de tais dimensões que cospe objetos do tamanho da Lua de material incandescente, acrescentou.

"Não consigo imaginar um lugar mais infernal", acrescentou McCarthy. Mais tarde, o divulgador disse que, durante seu trabalho de observação, capturou cerca de 200 mil fotografias do astro, que depois juntou para criar uma imagem detalhada do corpo celeste, uma fotografia de 140 megapixels. (com agência Sputnik Brasil)