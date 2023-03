MetaMundi cria espaço virtual na Convenção Internacional de Arquitetura, no Rio

Nessa terça (21) e nessa quarta (22), a MetaMundi, agência multisserviços que cria pontes arquitetônicas, artísticas e experienciais entre as marcas e o metaverso, participa do 7° Encontro Mica - Convenção Internacional de Arquitetura, no espaço EXC Rio, Jockey Club, Jardim Botânico - RJ.



Para o evento, criado e produzido pela arquiteta Michelle Beatrice, a Mica, primeira mulher a trazer para a área da construção civil um espaço virtual de showroom, a MetaMundi criou a "Jornada Web 3.0”, um espaço interativo que dará acesso ao metaverso através da tecnologia Web3. Além disso, estações vão possibilitar um mundo de experiências imersivas com o que há de mais inovador nesse ecossistema: realidade virtual com óculos quest 2.0, realidade aumentada através de softwares em tablets, holografia com NFTs do carioca Beto Gatti, um dos principais artistas brasileiros a fazer uso desta nova e revolucionária forma de expressar arte, e na estação de realidade aumentada, um QR Code dará acesso a uma obra criada pelo artista Clélio de Paula.

O Metaverso da Mica irá possibilitar que pessoas de todos os lugares participem, assistindo à retransmissão dos conteúdos educacionais e das rodadas de networking através de uma mistura dinâmica de empreendedorismo, conectando empresários, acadêmicos, empresas e autoridades de diversas partes do mundo.

Para o tema deste ano, “Transformando Lugares e Aproximando Pessoas”, a MetaMundi apresentará, também, uma grande inovação para o mercado imobiliário sobre as fronteiras digitais da ressignificação que o metaverso causará nos alicerces da indústria imobiliária e arquitetônica. A plataforma escolhida para o evento foi a Spatial, justamente pelas características inigualáveis de disponibilidade de ferramentas de interação social e qualidade gráfica do software. O uso da plataforma foi pensado visando a sua utilização para criação de open houses e visitas técnicas de projetos arquitetônicos construídos no metaverso. O objetivo da MetaMundi é trabalhar as tecnologias emergentes que corroboram para a perpetuação de ideias e soluções criativas através de plataformas de metaversos, onde os itens são registrados de forma imutável na blockchain.

Outro ponto importante do Encontro Mica: a conservação do patrimônio histórico através do metaverso

Com uma equipe criativa composta de verdadeiros artistas, outro ponto importante que a Metamundi tem a oferecer é um olhar único que une conceitos arquitetônicos, artísticos e tecnológicos de forma coesa e singular, como pode ser visto no projeto criado pelo metaarquiteto chefe Fábio Ema, para o evento “NFT.Rio” - onde foi feita uma cópia digital do ponto turístico Parque Lage; o metaverso se torna uma solução para a questão da imortalização e perpetuação de conceitos - solução que, além de permitir a conservação de patrimônios histórico culturais, ao mesmo tempo permite a democratização de acessos aos mesmos.

Para Byron Mendes, co-fundador da MetaMundi, através do Metaverso assistiremos a uma ressignificação da relação entre pessoas e o ambiente no qual estamos inseridos, e, nos próximos anos, gradualmente, a vida se tornará cada vez mais digital, com os usuários migrando as atividades da realidade física para a virtual.

"Considerando as relações sociais, assim como assistimos durante a pandemia de Covid-19, mesmo que através de telas as pessoas irão se aproximar cada vez mais, já que a distância territorial se tornará um fator irrelevante. Logo, esta é uma excelente oportunidade de apresentar possibilidades de criar ambientes virtuais para clientes acessarem projetos arquitetônicos. Queremos trazer uma camada de experiências interativas para projetos que antes estavam no papel. Além de criar espaços no mercado de criação de ambientes virtuais e venda dos mesmos para empresas que querem entrar no metaverso. Nossas soluções tecnológicas flertam cada vez mais com o conceito de moradia inteligente", conclui o empresário.

Sobre o Encontro Mica

O experimento cresceu e, após seis encontros bem-sucedidos, a sacada empreendedora Michelle Beatrice, a Mica, terá uma nova roupagem, tornando-se um grande HUB de negócios com 100 palestrantes, entre eles, arquitetos, engenheiros e designer consagrados como Índio da Costa, Anibal Sabrosa, Carlos Fernando Andrade, Vicente Loureiro, Miguel Fernández y Fernández, Ana Borelli, Washington Fajardo, a Secretária de Meio Ambiente e Clima do Rio de Janeiro, Tainá de Paula. Site.





Sobre a MetaMundi

Realiza experiências virtuais sob medida para empresas; de escritórios virtuais e lojas-conceito a espaços de entretenimento e galerias de NFTs. Equipe especializada em criação virtual e tecnologia de blockchain. Oferece o serviço completo de metaverso para transformar ideias em realidade, apoiando desde o brainstorm até o lançamento final. (com Assessoria de Imprensa)