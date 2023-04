Cientistas da Nasa estão perplexos com círculos 'incomuns' que aparecem na superfície de Marte

Um relatório recente da Nasa detalhou a descoberta bastante desconcertante após o satélite MRO (Mars Reconnaissance Orbiter) obter uma imagem "incomum" de dunas de areia enquanto orbitava o Planeta Vermelho.



A câmera colorida da nave espacial MRO, HiRISE, capturou anteriormente imagens impressionantes de estranhos objetos circulares em Marte, incluindo algumas das dunas em forma de crescente. No entanto, o último lote de imagens deixou os funcionários um pouco abalados.

Dunas de areia circulares na superfície de Marte, cobertas com geada (Foto: Nasa)

Geólogos observam que as dunas são comuns no relevo de Marte, porque o Planeta Vermelho é empoeirado, com muita areia e ventos fortes, o vento acelera até 30 m/s, com um máximo de mais de 100 m/s, muitas vezes com tornados de poeira.

"Dunas de areia de muitas formas e tamanhos são comuns em Marte. Neste exemplo, as dunas são quase perfeitamente circulares, o que é incomum", escreveu o geólogo planetário Alfred McEwen, acrescentando: "Elas ainda são ligeiramente assimétricas, com faces íngremes nas extremidades sul. Isso indica que a areia geralmente se move para o sul, mas os ventos podem ser variáveis".

O MRO da Nasa é uma nave espacial em órbita que estuda o passado geológico e o clima atual de Marte. Desde 2006, ele vem estudando a atmosfera e a topografia do Planeta Vermelho a partir da órbita usando sensores de alta resolução. Ele também serve como uma importante estação de retransmissão para várias missões marcianas. (com agência Sputnik Brasil)