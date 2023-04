Estudo revela 1ª evidência de uma verdadeira batalha de gladiadores na Britânia romana

Novas pesquisas revelaram evidências de que um combate de gladiadores ocorreu na Britânia romana no final do século II d.C. A evidência dessa batalha sangrenta foi encontrada em um vaso descoberto em um túmulo romano em Colchester.

O vaso foi encontrado em Colchester em 1853 e é decorado com representações de gladiadores lutando, iscas de urso e um cão perseguindo dois cervos e uma lebre. São representadas três cenas que teriam sido comumente incluídas nas atividades de um anfiteatro romano.

Os arqueólogos observam que esta é a única representação de uma verdadeira luta de gladiadores que ocorreu na Britânia romana. Uma análise conduzida por arqueólogos em colaboração de universidades britânicas revela que os dois gladiadores (Memnon e Valentinus) quase certamente se encontraram para o combate perto de onde o pote foi encontrado, uma cidade no que é agora o condado oriental de Essex.

The Colchester Vase is a beautifully decorated cup with gladiatorial and hunting scenes discovered in a Roman grave. It dates from around AD 175 and was probably made in the Nene Valley Roman pottery industry near Colchester. It is one of the finest artefacts from Roman Britain. pic.twitter.com/WIZ43PbHw3