Telescópio Webb revela galáxias de 11 bilhões de anos semelhantes à Via Láctea

Novas imagens do Telescópio Espacial James Webb da Nasa (JWST) detectam pela primeira vez galáxias com barreiras estelares – formações alongadas de estrelas que se estendem dos centros das galáxias para seus discos externos em um período em que o Universo tinha apenas 25% da sua idade atual.

Antes da descoberta do telescópio James Webb, o telescópio espacial Hubble nunca havia detectado barreiras em épocas tão jovens.

Em uma imagem do Hubble, a galáxia EGS-23205 se parece um pouco mais do que uma mancha em forma de disco, mas na imagem correspondente do JWST tirada em 2022 é uma bela galáxia espiral com uma barreira estelar clara.

How much more powerful is JWST than Hubble? Check out this spiral galaxy from 3/4ths of the way back to the Big Bang. A stellar bar is invisible to Hubble, but just pops out in JWST’s version (right). Read full story below. @ceers_jwst @UTAstronomy @NASAWebb https://t.co/hnj20lxGES pic.twitter.com/9M6Bz00tq5 — NaturalSciences @ UT (@TexasScience) January 5, 2023

[Quão mais potente é o JWST do que Hubble? Confira esta galáxia espiral de 3/4 atrás no tempo até o Big Bang. Uma barra estelar é invisível para o Hubble, mas aparece na versão do JWST (à direita).]



"As barreiras dificilmente visíveis nos dados do Hubble aparecem na imagem do JWST, mostrado a tremenda potência para ver a estrutura subjacente nas galáxias", disse Shardha Jogee, professora de astronomia na Universidade do Texas, em Austin.

A equipe identificou mais uma galáxia com barreiras EGS-24268, também de cerca de 11 bilhões de anos, o que faz com que duas galáxias com barreiras sejam mais antigas do que qualquer outra anteriormente descoberta. As barreiras desempenham um papel importante na evolução das galáxias, fornecendo gás para as regiões centrais e aumentando, assim, a formação estelar.

"Assim como precisamos trazer matéria-prima do poro para fábricas do interior que produzem novos produtos, uma barreira transporta poderosamente o gás para a região central, onde ele é rapidamente transformado em novas estrelas a uma taxa tipicamente de 10 a 100 vezes mais rápida do que no centro da galáxia", explicou Jogee.

As barreiras também ajudam os buracos supermassivos a crescerem nos centros das galáxias com o transporte de gás em parte do caminho.

A descoberta das chamadas galáxias barradas semelhantes à nossa Via Láctea, nesta fase primordial do Universo, exigirá que os astrofísicos aperfeiçoem as suas teorias da evolução galáctica. (com agência Sputnik Brasil)