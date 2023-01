Descoberto novo órgão no corpo humano de grande relevância no tratamento do câncer

Especialistas dos Países Baixos descobriram novas glândulas no rosto humano que apelidaram de glândulas tubárias. Um estudo sobre os processos do câncer na cabeça e no pescoço destacou certas áreas do corpo.

Os especialistas contaram com a ajuda da tomografia por emissão de pósitrons e computadorizada.

Foram analisados aproximadamente 100 pacientes e cadáveres e, para surpresa de todos, determinadas áreas continuaram brilhando, o que revelou partes totalmente novas do corpo humano.

Estas glândulas participam da produção de saliva.

O novo órgão tem aproximadamente o mesmo tamanho das três principais glândulas salivares, contudo, está localizado em ambos os lados da nasofaringe.

Anteriormente, acreditava-se que as glândulas salivares ou mucosas da nasofaringe eram muito menores e distribuídas uniformemente por toda a mucosa. (com agência Sputnik Brasil)