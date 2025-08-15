31º Festival Brasileiro de Trombonistas acontece no Rio dias 20 e 21

Vão se apresentar no Blue Note o americano Marshall Gilkes e o capixaba Joabe Reis

Pela primeira vez o Blue Note Rio vai receber durante dois dias o Festival Brasileiro de Trombonistas, uma iniciativa da Associação Brasileira de Trombonistas (ABT), criada a partir de seu primeiro encontro, em 1995. Ao todo, foram 30 edições ininterruptas do evento, que é itinerante e já percorreu as cinco regiões do Brasil.

Esta edição contará com a presença de 23 artistas, sendo 11 internacionais de 4 nacionalidades e 13 nacionais de diferentes regiões do país.

Dia 20 será a vez do capixaba Joabe Reis. Trombonista, compositor e produtor, Joabe toca trombone desde os 13 anos, e é atualmente considerado um dos maiores nomes da música instrumental brasileira. Seu trabalho é altamente influenciado por Hip-Hop, Neo Soul, Funk e Pop. Após se destacar na cena nacional, ele vem se apresentando nos principais festivais do gênero pelo mundo. O músico já tocou com grandes nomes como Macy Gray, Toninho Horta, Ed Motta e Robin Eubanks, um dos maiores trombonistas do mundo. Em 2024, apresentou seu show autoral no Rock in Rio e fez sua primeira turnê na Europa. Estabelecendo grandes marcos em sua carreira.

O trombonista e compositor de jazz americano Marshall Gilkes tocará diz 21. Um dos solistas de trombone mais requisitados do momento, transita entre o popular e o erudito, tem vários discos gravados com a big band alemã WDR, trabalho sólido como solista, e também participa do grupo “ slide Monsters”. O musicista americano dará um masterclass, tocando suas composições e arranjos, respondendo perguntas dos alunos sobre técnica de trombone, arranjo e composições.

A ideia do festival surgiu de alguns professores e alunos, dentre os quais se destacam: prof. Gilberto Gagliardi (Conservatório de Tatuí), Radegundis Feitosa (UFPB), Paulo Roberto Lacerda (UFMG), Carlos Eduardo Mello (UNB), Isaac Leite (OSTCS), Alciomar Oliveira (UNB), Paulo Roberto da Silva (EMB), dentre outros.

20 DE AGOSTO DE 2025

20:00 - Show Popular, Joabe Reis (RJ)

21 DE AGOSTO DE 2025

22:30 - Show Popular Marshall Gilkes (EUA)

Blue Note Rio

Endereço: Av. Atlântica, 1910 - Rio de Janeiro - RJ

