Rio de Janeiro recebe o primeiro show da nova edição da turnê Tardezinha, do Thiaguinho

A apresentação será em 19 de abril, sábado, no Estádio Nilton Santos, o Engenhão

Vai começar a turnê da maior roda de pagode do Brasil! O Rio de Janeiro recebe o primeiro show da Tardezinha, que celebra 10 anos em 2025. Thiaguinho e seus convidados sobem ao palco do Engenhão na tarde de sábado, dia 19 de abril. Com ingressos esgotados, os portões do estádio serão abertos às 14h e o público vai acompanhar o show da pista ou cadeira, com opções que incluem open bar.

Ao todo, serão 26 cidades brasileiras e internacionais que vão receber a festa este ano. Angola, Austrália, Estados Unidos e Portugal são os países que estão na rota do evento. Será a primeira vez que a Tardezinha vai ser apresentada na África e na Oceania. Já no Brasil, além do Rio de Janeiro, o público poderá acompanhar shows em Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, Londrina, Ribeirão Preto, Campinas, São Paulo, Campo Grande, Niterói, Belo Horizonte, Goiânia, Brasília, Vitória, Salvador, Maceió, Recife, Natal, Fortaleza, São Luís, Belém e Manaus.

Os shows do Rio, São Paulo, Belo Horizonte e Campinas já estão com ingressos esgotados. Para as demais cidades os bilhetes podem ser adquiridos no site ou direto pelo aplicativo da Bilheteria Digital, com cartões de crédito, débito ou Pix. Vale destacar que o evento abriu uma data extra em São Paulo e os convites para a segunda data na capital paulista também já se esgotaram.



A Tardezinha se consolidou como a maior turnê brasileira da história. Para a edição 2025, a festa vai contar com os patrocínios master de Bradesco e Itaipava. Além dos patrocínios oficiais de LG, Burger King, Uber, Mike's, Coca-cola, Beefeater, Nivea Sun, Ballena e Citroen. Algumas marcas vão realizar ativações pensadas especialmente para os shows da festa, o evento também contará com a parceria da Estácio, Umbro, Zupper e Stanley em diferentes frentes de atuação.