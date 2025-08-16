Madonna comemora aniversário de 67 anos na Toscana

Diva pop fez compras em Florença e assistiu ao Palio em Siena

Publicado em 16/08/2025 às 14:48

Alterado em 16/08/2025 às 15:18

A cantora Madonna participa da histórica corrida de cavalos italiana Palio di Siena, do Palazzo Pannocchieschi d'Elci, na Piazza del Campo, em Siena, Itália Foto: Ansa/Claudio Giovannini

A diva pop Madonna escolheu a pitoresca região da Toscana, na Itália, para comemorar seu aniversário de 67 anos, celebrado neste sábado (16).

A cantora foi vista durante a manhã em Florença, onde visitou pontos turísticos e fez compras, sempre sob escolta e acompanhada de alguns amigos.

Já durante a tarde, Madonna foi a Siena para acompanhar o Palio, tradicional corrida de cavalos que acontece todos os anos na Piazza del Campo, no coração do centro histórico da cidade.

Sempre com seus amigos, a estrela teve lugar de honra para ver a prova a partir do Palácio d'Elci, cujas janelas são voltadas para a praça. Madonna usava um chapéu de abas largas, óculos escuros, uma camisa de verão leve e uma bolsa pendurada no ombro.

O Palio de Siena é realizado desde a Idade Média, sempre em duas datas: 2 de julho e 16 de agosto. As provas são dedicadas à Virgem Maria, ou "Madonna", em italiano. (com Ansa)