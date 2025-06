Chico Buarque passa bem após cirurgia cerebral e deve ter alta na quinta-feira

Publicado em 03/06/2025 às 19:58

Por Gustavo Kaye - “O Chico está muito bem. Ótimo. Já saiu da cama e anda normalmente pelo quarto”, afirmou o neurocirurgião Paulo Niemeyer à reportagem de O Globo. O médico acrescentou que a alimentação do artista está liberada, sem qualquer restrição, e que ele deve receber alta já na próxima quinta-feira (5). Por enquanto, as visitas seguem restritas à esposa, a jurista Carol Proner, e aos filhos.

Paulo Niemeyer explicou que o procedimento tem como principal objetivo preservar a qualidade de vida. “Ele teve um desequilíbrio sutil, normal nessa idade. Poderia viver com isso, mas optou por operar para evitar pioras. Tem gente que prefere não fazer e se adapta com bengala, por exemplo. Mas com a válvula, a pessoa retoma a mobilidade com mais segurança.”

A técnica da DVP é a mesma há anos, mas os dispositivos evoluíram. “Hoje as válvulas são ajustáveis, o que evita trocas futuras. E nada fica aparente no corpo”, disse o especialista. Questionado sobre eventuais limitações, Niemeyer tranquilizou os fãs: “Ele não vai ter nenhuma restrição. Daqui a pouco estará jogando futebol, como gosta.”

Chico Buarque foi submetido a uma cirurgia cerebral na manhã desta terça-feira (3) no Hospital Copa Star, em Copacabana, no Rio de Janeiro, para tratar um quadro de hidrocefalia.

A intervenção, conhecida como derivação ventrículo-peritoneal (DVP), é considerada de pequeno porte e consiste na implantação de uma válvula cerebral para drenar o excesso de líquido acumulado nos ventrículos do cérebro. O objetivo é reduzir a pressão intracraniana, um problema comum em casos de hidrocefalia. Segundo Niemeyer, a válvula é conectada a um cateter que leva o líquido até a cavidade abdominal, de onde ele é absorvido e eliminado pelo organismo.

Aos 80 anos, Chico Buarque segue internado sob cuidados do clínico geral Antonio José Carneiro, acompanhado de perto por sua esposa. A expectativa da equipe médica é de uma recuperação rápida, sem complicações.