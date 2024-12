Lula diz que Ney Latorraca foi ator e diretor de carisma marcante

...

Publicado em 27/12/2024 às 09:57

Alterado em 27/12/2024 às 09:57

Por Douglas Corrêa - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se manifestou nas redes sociais sobre a morte do ator e diretor Ney Latorraca. "O Brasil se despede do grande Ney Latorraca, aos 80 anos. Ator e diretor de carisma marcante, nos presenteou com grandes papéis na televisão e no teatro. Foi o vampiro Vlad, em Vamp, o Barbosa, da TV Pirata, na TV, e o Arandir, em O Beijo no Asfalto, com Tarcísio Meira, no cinema. No teatro, entre muitas peças, levou milhões de brasileiros às plateias com o espetáculo O Mistério de Irma Vap, ao lado de Marco Nanini, que entrou no livro dos recordes em 2003 por passar 11 anos em cartaz".

"Meus sentimentos aos familiares, amigos e admiradores da arte de Ney Latorraca", disse Lula na mensagem.

O ator Marco Nanini, que ficou em cartaz vários anos com Latorraca na peça O Mistério de Irma Vap, escreveu: "Querido Ney, hoje, no dia de sua partida, me pego mergulhado nas memórias de nossas muitas histórias. Ator de imenso talento, companheiro de cena generoso e divertido. Você, protagonista de uma carreira brilhante, deixa saudades mas também a sua marca", escreveu Nanini.

O Santos, clube do coração de Latorraca, lamentou a morte do ator e divulgou nota de pesar. Torcedor da equipe da Vila Belmiro, o artista sempre externou sua paixão pelo clube. "O Santos Futebol Clube lamenta profundamente o falecimento do ator Ney Latorraca. Foram mais de cinco décadas de carreira dedicadas genialmente ao teatro, à televisão e ao cinema", disse a agremiação em postagem nas redes sociais.

A atriz Dadá Coelho também se manifestou sobre a morte de Latorraca. "Que tristeza! Ney Latorraca se foi e, por isso mermo, permanecerá. Para sempre. Que perda imensa. Sempre fui aficcionada pelo Ney. Quando cheguei ao Rio, morei alguns anos na Lagoa, e sempre encontrava o Ney caminhando. Eu passava de bicicleta e gritava: te amoooo, príncipe!" Ele sempre muito simpático e gentil, acenava com um sorrisão.

O velório de Ney Latorraca será nesta sexta-feira (27), das 10h30 às 13h30, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, em cerimônia aberta ao público. (com Agência Brasil)