Filme brasileiro que retrata origens italianas estreia em 9/7

'Loucos Amores Líquidos' será lançado no Festival de Ischia

Publicado em 08/07/2025 às 15:14

Alterado em 08/07/2025 às 15:14

O filme brasileiro "Loucos Amores Líquidos", que retrata a busca de três gerações de mulheres de uma mesma família por suas origens na Itália, terá lançamento mundial no país europeu nesta quarta-feira (9) durante a 23ª edição do Festival de Cinema de Ischia.

A estreia no Brasil está prevista para o segundo semestre deste ano.

A comédia romântica, dirigida por Alexandre Avancini e produzida por Daíse Amaral, foi quase toda rodada na região da Basilicata, no sul italiano, e destaca as paisagens locais em sua integração à narrativa. A obra narra a história de uma mulher de 40 anos - interpretada pela própria Amaral - que vê as bases de sua vida ruírem depois de uma crise conjugal e de a filha mudar de país para estudar medicina.

A personagem então decide viajar para a Basilicata em busca de suas origens e ganha a companhia da mãe, uma viúva de 70 anos que leva um golpe financeiro, e da própria filha, uma jovem de 19 que sonha em ganhar o mundo e fugir das pressões familiares.

"Ela tem essa crise no relacionamento e começa a olhar para dentro, por isso volta para a Itália", afirmou Amaral à ANSA em entrevista que anunciava a realização do filme, fazendo questão de escolher cidades históricas da Basilicata para ambientar o longa, como Anzi, Calvello, Rotonda, Maratea, Matera e Pietra Pertosa.

Além de Amaral, o longa também traz no elenco nomes como Eriberto Leão, Angela Vieira, Paulo Betti, Marina Moshen, Paloma Bernardi e Marcos Pasquim, além da participação especial dos atores italianos Edoardo Costa e Giulia Ragazzini.

A programação do Festival de Cinema de Ischia também inclui uma mesa redonda com Amaral sobre o papel das mulheres no cinema e no entretenimento. Ela ainda será homenageada durante o evento por seu trabalho à frente da produção do filme.

"É uma honra trazer essa história para um festival que valoriza a relação entre locação e narrativa. Esse reconhecimento internacional reforça o quanto o cinema pode ser um elo entre culturas", destacou Amaral sobre o lançamento do trabalho na Itália.