Milagre de Aparecida chegará ao cinema depois de financiamento coletivo

Publicado em 28/03/2025 às 10:28

Alterado em 28/03/2025 às 11:07

Filme contará sobre a trajetória dos três pescadores que encontraram sua imagem nas águas do Rio Paraíba Foto: print do curta-metragem 'Aparecida'

Aparecida será o primeiro longa-metragem brasileiro viabilizado por financiamento coletivo. Um épico genuinamente brasileiro, que vai ganhar vida nas telonas através de crowdfunding. A proposta é fazer um resgate histórico e afetivo de um dos episódios mais marcantes da identidade nacional: o milagre de Nossa Senhora Aparecida, que se tornaria a padroeira do Brasil, e a trajetória dos três pescadores que encontraram sua imagem nas águas do Rio Paraíba.

É uma obra independente, sem o apoio de leis de incentivo, como a Rouanet.

A equipe arrecadou cerca de R$ 150 mil nas primeiras semanas (quando deu o pontapé inicial com o lançamento de um curta-metragem) apenas via doações online, de um orçamento total estimado em R$ 25 milhões. A meta é lançar o longa em 12 de outubro, reforçando o simbolismo desta data tão especial para os brasileiros.

A campanha de financiamento é através do site oficial do projeto, com aportes para todos os perfis, que vão desde R$ 80, até milhares de reais, que podem ser feitos como doação simples ou através de opções de patrocínios. Qualquer pessoa pode doar e cada doação dá acesso exclusivo para assistir ao curta-metragem, filmado em abril de 2024, que é uma prévia do que vem por aí.

No dia 6 de fevereiro, foi lançada uma pequena série, com um episódio por semana (toda quinta-feira, às 20h), de forma gratuita. Aborda os bastidores do curta com depoimentos dos atores, diretor e roteirista, mostrando as locações e curiosidades, a fim de ajudar a alimentar e engajar o público no projeto.

O projeto é idealizado e produzido pela Rosário Filmes. Direção de Breno Moreira (cria do mercado publicitário com trabalhos premiados), roteiro de Higor Mattos e direção executiva de Isaac Newton Raitz (sócios da produtora). Traz no elenco nomes conhecidos do público como os atores Juliano Cazarré, Alanis Guillen e Milhem Cortaz.

A iniciativa de conseguir os recursos via crowdfunding é intencional e ecoa na própria história do Santuário Nacional de Aparecida e até do Cristo Redentor, ambos construídos com a participação e o apoio direto da população. No atual cenário do entretenimento, em que o público tem cada vez mais poder de escolha sobre o conteúdo que consome, Aparecida busca seguir o caminho de sucessos internacionais como a série da Netflix The Chosen, fenômeno de audiência mundial que conta a história de Jesus Cristo e cuja campanha de financiamento coletivo superou em sete vezes sua meta inicial.

O enredo transcende a devoção religiosa. O longa busca capturar a essência de um Brasil colonial do século XVIII pouco retratado, tendo como pano de fundo a corrida do ouro, com uma abordagem envolvente e qualidade de superprodução. Mescla fidelidade histórica com liberdade poética, rica em emoção, drama e muito simbolismo.