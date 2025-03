'Ainda Estou Aqui' vence Oscar de melhor filme internacional

...

Ainda Estou Aqui", longa-metragem de Walter Salles sobre a advogada e ativista Eunice Paiva, conquistou neste domingo (2) o Oscar de melhor filme internacional e se tornou a primeira produção brasileira a ganhar uma estatueta na principal premiação do cinema mundial.

A obra confirmou o favoritismo na categoria e superou seu principal concorrente, o francês "Emilia Pérez", marcado pelas polêmicas envolvendo a protagonista Karla Sofía Gascón, bem como o dinamarquês "A Garota da Agulha", o alemão "A Semente do Fruto Sagrado" e o letão "Flow".

Essa foi a quinta indicação de um longa brasileiro na categoria de melhor filme internacional e a primeira vitória, que consagra uma das produções mais bem-sucedidas da história do cinema nacional.

"Isso vai para uma mulher que, depois de uma perda tão grande no regime tão autoritário, decidiu não desistir. Esse prêmio vai para ela: Eunice Paiva. E vai para as duas mulheres extraordinárias que deram vida a ela: Fernanda Torres e Fernanda Montenegro", disse Salles no palco do Oscar.

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), celebrou a histórica premiação do Brasil no Oscar.

"Hoje é o dia de sentir ainda mais orgulho de ser brasileiro. Orgulho do nosso cinema, dos nossos artistas e, principalmente, orgulho da nossa democracia. Eu e Janja estamos muito felizes assistindo tudo ao vivo. O Oscar de Melhor Filme Internacional para Ainda Estou Aqui é o reconhecimento do trabalho de Walter Salles e toda equipe, de Fernanda Torres e Fernanda Montenegro, Selton Mello, do Marcelo Rubens Paiva e família e todos os envolvidos nessa extraordinária obra que mostrou ao Brasil e ao mundo a importância da luta contra o autoritarismo. Parabéns! Viva o cinema brasileiro, viva Ainda Estou Aqui", escreveu o petista em suas redes sociais.

"Ainda Estou Aqui" estreou no Festival de Veneza de 2024, onde ganhou o prêmio de melhor roteiro, e conta a história de Eunice Paiva (Fernanda Torres), mãe de cinco filhos cuja vida foi virada do avesso após o sequestro, prisão e desaparecimento de seu marido, o ex-deputado Rubens Paiva (Selton Mello), pelo regime militar.

A obra é inspirada no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, filho de Eunice e Rubens, e já levou mais de 5 milhões de espectadores aos cinemas no Brasil. (com Ansa)