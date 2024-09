CINEMA

'Ainda estou aqui' ganha prêmio de Melhor Roteiro em Veneza

Leão de Ouro ficou com 'The Room Next Door', de Almodóvar

Por CADERNO B

Publicado em 07/09/2024 às 16:13

Alterado em 07/09/2024 às 17:59

Cena de 'Ainda Estou Aqui ', de Walter Salles Foto: Ansa/Divulgação