Crítica - ‘Ruim pra cachorro’: uma comédia das grossas

Faz tempo que não vemos uma comédia tão grossa quanto ‘Ruim pra cachorro’ (‘Strays’). Apesar de ter cachorros falantes no elenco, o filme passa muito longe de ser diversão familiar ou para crianças. O que os cães falam e dizem é extremamente vulgar e grosseiro. Mas, dentro do contexto da trama, faz sentido. E faz rir. Muito.



Acompanhamos o cãozinho Reggie (voz de Will Ferrell), que, após ser abandonado por seu dono (Will Forte), acaba se tornando um cão de rua e conhecendo outros do tipo. Como o malandro Bug (voz de Jamie Foxx). Assim, ele toma conhecimento de outra realidade. Dura. Mas, também, divertida: a de ser um animal livre para fazer o que quiser.



Na jornada para voltar para casa e se vingar de seu dono, Reggie e amigos (mais dois outros cães largados) se envolvem em mil aventuras. Tudo regado a muito palavrão, cenas nojentas e de teor sexual. Que só funcionam bem na versão original. Dublado, perde muito. Então, fica o aviso: tem bichinhos, mas...

COTAÇÕES: ***** excelente / **** muito bom / *** bom / ** regular / * ruim / bola preta: péssimo.