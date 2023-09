Crítica - ‘Nosso sonho’: Claudinho, com Buchecha, foi uma incrível história de amizade que não mais se repetiu no funk

‘Nosso sonho’, a cinebiografia de Claudinho e Buchecha, já em cartaz, é mais um filme sobre família e amizade do que sobre música e a cena funk carioca. Dirigido por Eduardo Albergaria, o filme tem como ponto de vista/narrador Buchecha, o remanescente da dupla (Claudinho faleceu num acidente, há 20 anos), que nos conta a história dessa grande amizade, seus problemas familiares, a vida na favela e o sucesso, através do funk melody, uma versão mais paz e amor do ritmo, longe do estilo bandido que se consagrou e deu má fama ao funk.



Por isso, ‘Nosso sonho’ destaca a força de superação da dupla e resgata a história por trás da fama, que pouca gente conhece. O espectador também conhecerá como foram compostas algumas das canções que conquistam gerações. E a conexão destas com o pai de Buchecha, um compositor frustrado que não se dava com o filho.



Os protagonistas são interpretados pelos atores Lucas Penteado (que faz Claudinho, nascido Cláudio Rodrigues de Mattos) e Juan Paiva (que faz Buchecha, que nasceu Claucirlei Juvêncio de Sousa), que cantam sucessos da dupla como ‘Só love’, ‘Coisa de cinema’ e a música que dá título ao filme, ‘Nosso sonho’.



No elenco, Tatiana Tiburcio e Nando Cunha, que interpretam Dona Etelma e Souza, os pais do Buchecha; Lellê e Clara Moneke, que vivem Rosana e Vanessa, as namoradas dos músicos; e Vinicius ‘Boca de 09’ e Gustavo Coelho, que fazem Claudinho e Buchecha na infância, respectivamente. O filme conta ainda com participações especiais de Antonio Pitanga, como Seu Américo, Isabela Garcia, como Dona Judite, Negão da BL como um DJ do baile, e FP do Trem Bala e Gabriel do Borel, como a dupla Cidinha e Doca. Apesar de vir da mesma região, a dupla feminina que também fazia funk melody, Pepê e Neném, não é citada. Aliás, fora algumas cenas em bailes (como a das ‘brigas’ de facções), o status do funk, naquele momento, não é muito abordado.



Dessa forma, a cinebiografia de Claudinho e Buchecha -- dupla de maior sucesso do funk melody nacional -- é mais sobre a amizade deles do que sobre ascensão e queda ou cenário musical. É a história de uma amizade que se transforma em força de superação e conquista. Um filme que mostra como o ritmo e a poesia da favela conquistaram o Brasil (saíram de São Gonçalo/RJ para o país). Um filme com tons musicais, emocionante e divertido, feito de drama e tragédias, mas também de humor e redenção. É só love, com algum drama.



COTAÇÕES: ***** excelente / **** muito bom / *** bom / ** regular / * ruim / bola preta: péssimo.