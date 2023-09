Festival do Rio divulga os primeiros filmes da 25ª edição, que acontece em outubro

O Festival Internacional de Cinema do Rio de Janeiro realizará sua 25ª edição de 5 a 15 de outubro, com longas ficcionais e documentais, além da mostra mais importante, a Première Brasil.

A animação “Atiraram no Pianista”, de Fernando Trueba, será o filme de abertura.

Ilda Santiago, que organiza o festival, diz que “Nossa maior emoção é criar novas atrações para trazer o público de volta ao cinema, ver filmes, encontrar e fazer amigos. O cinema é nosso instrumento para congregar, agregar e abrir novos espaços. A ideia de um festival é ser capaz de oferecer estes momentos”.



O evento recebeu 1.108 inscrições, sendo 790 curtas e 318 longas-metragens, dirigidos por cineastas de todas as regiões do país.



Um dos filmes mais esperados é “Othelo, o Grande”, documentário de Lucas H. Rossi, produzido por Ailton Franco. Nascido Sebastião Prata, o artista adotou o codinome Grande Othelo e foi um dos maiores talentos de nosso cinema, circo, teatro.

Além do filme de Rossi, outras preciosidades estarão presentes, como “Nelson Pereira dos Santos – Uma vida de cinema”, de Ivelise Ferreira e Aída Marques; “Samuel Wainer”, de Dario Menezes; “Rio da dúvida”, de Joel Pizzini; e “Roberto Farias – Memórias de um cineasta”, de Marise Farias, filha do consagrado diretor.

Outros títulos também são aguardados com expectativa, como “Leme do destino”, de Julio Bressane; “Mussum, o filmis”, de Silvio Guindane; e “A paixão segundo G.H.”, de Luiz Fernando Carvalho.

Conforme anunciado pelo festival, a programação internacional será divulgada em breve.

Iniciado no ano passado, o patrocínio será novamente da Shell.

PREMIÈRE BRASIL 2023:



Competição Longas de Ficção

• A Festa de Léo, de Luciana Bezerra e Gustavo Melo (RJ) – Première Mundial

• A Batalha da Rua Maria Antônia, de Vera Egito (SP) – Première Mundial

• Até que a Música Pare, de Cristiane Oliveira (RS) – Première Mundial

• Levante, de Lillah Halla (SP) – Première Nacional

• O Dia que te Conheci, de André Novais Oliveira (MG) – Première Mundial

• O Mensageiro, de Lúcia Murat (RJ) – Première Mundial

• On Off, de Lírio Ferreira (RJ) – Première Mundial

• Pedágio, de Carolina Markowicz (SP) – Première Nacional

• Sem Coração, de Nara Normande e Tião (PE) – Première Nacional

• Ana, de Marcus Faustini (RJ) – Première Mundial

• Estranho Caminho, de Guto Parente (CE)

• As Polacas, de João Jardim (RJ) – Première Mundial

• Cinco da Tarde, de Eduardo Nunes (RJ) – Première Mundial



Competição Longas Documentários

• Othelo, o Grande, de Lucas H. Rossi dos Santos (RJ) – Première Mundial

• Black Rio! Black Power!, de Emílio Domingos (RJ) – Première Mundial

• O Coro do Te-Ato, de Stella Oswaldo Cruz Penido (RJ) – Première Mundial

• Assexybilidade, de Daniel Gonçalves (RJ) – Première Nacional

• Helô, de Lula Buarque de Hollanda (RJ) – Première Mundial

• Línguas da Nossa Língua, de Estevão Ciavatta (RJ) – Première Mundial

• Utopia Tropical, de João Amorim (DF) – Première Mundial



Hors Concours

• A Paixão Segundo G.H., de Luiz Fernando Carvalho (RJ) – Première Mundial

• O Diabo na Rua no Meio do Redemunho , de Bia Lessa (RJ) – Première Mundial

• Leme do Destino, de Julio Bressane (RJ) – Première Mundial

• A Flor do Buriti, de João Salaviza e Renée Nader Messora (Brasil/Portugal)

• Meu Nome é Gal, de Dandara Ferreira e Lô Politi (SP) – Première Mundial

• Meu Sangue Ferve por Você, de Paulo Machline (SP) – Première Mundial

• Mussum, o Filmis, de Sílvio Guindane (RJ)



Competição Curtas

• A Lama da Mãe Morta, de Camilo Pellegrini (RJ)

• Bença, de Mano Cappu (PR)

• Cabana, de Adriana de Faria (PA)

• Cassandra, de Paula Granato (SP/DF)

• Deixa, de Mariana Jaspe (RJ)

• Diamantes de Acayaca, de Francisco Nora Franco e Fernanda Roque (MG)

• Engole o Choro, de Fábio Rodrigo (SP)

• Mergulho, de Marton Olympio e Anderson Jesus (RJ)

• Nina e o Abismo, de Alice Name-Bomtempo (SP)

• Onde a Floresta Acaba, de Otavio Cury (SP)

• Pássaro Memória, de Leonardo Martinelli (RJ)

• Pequenas Insurreições, de William de Oliveira (PR)

• Quarto de Hotel, de Marcelo Grabowsky e Mauro Pinheiro Jr. (RJ)

• Thuë Pihi Kuuwi – Uma Mulher Pensando, de Aida Harika Yanomami, Roseane Yariana Yanomami e Edmar Tokorino Yanomami (SP)

• Tudo o que Cresce e Voa, de Maria Fanchin (SP)

• Vão das Almas, de Edileuza Penha e Santiago Dellape (DF)



Première Brasil – Competição Novos Rumos

• Atmosfera, de Paulo Caldas (SP) – Première Mundial

• Bizarros Peixes das Fossas Abissais, de Marão (RJ) – Première Nacional

• Eu sou Maria, de Clara Linhart (RJ) – Première Mundial

• Iracemas, de Tuca Siqueira (PE) – Première Mundial

• Nada Será Como Antes, de Ana Rieper (RJ) – Première Mundial

• Saudade Fez Morada Aqui Dentro, de Haroldo Borges (BA) – Première Mundial

• Termodielétrico, de Ana Costa Ribeiro, 72’ (RJ) – Première Mundial

• Tudo que Você Podia Ser, de Ricardo Alves Jr (MG) – Première Mundial



Competição Novos Rumos (Curtas)

• A Alma das Coisas, de Douglas Soares e Felipe Herzog (RJ)

• As Miçangas, de Rafaela Camelo e Emanuel Lavor (DF)

• Castanho, de Adanilo (AM)

• Dependências, de Luísa Arraes (RJ)

• Erva de Gato, de Novíssimo Edgar (SP)

• Jaguanum, de Samuel Lobo (RJ)

• Queime este Corpo, de Denis Cisma e Mauricio Bouzon (SP)

• Se Precisar de Algo, de Mariana Cobra (SP)

Premiere Brasil Retratos (longas)

• Samuel Wainer, de Dario Menezes (RJ) – Première Mundial

• Nelson Pereira dos Santos – Uma Vida de Cinema, de Ivelise Ferreira e Aída Marques (RJ) – Première Nacional

• Peréio, Eu te Odeio, de Tasso Dourado e Allan Sieber (RJ) – Première Mundial

• Nas Ondas de Dorival Caymmi, de Locca Faria (RJ) – Première Mundial

• Rio da Dúvida, de Joel Pizzini (RJ) – Première Nacional

• Aretha no Everest, de Roberta Estrela D’Alva e Tatiana Lohmann (RJ) – Première Mundial

• Dois Sertões, de Caio Resende e Fabiana Leite (BA) – Première Mundial

• Roberto Farias – Memórias de um Cineasta, de Marise Farias (RJ)



Curtas Retratos

• Macaléia, de Rejane Zilles (RJ)

• Teatro de Máscaras, de Eduardo Ades (RJ)

• A Edição do Nordeste, de Pedro Fiuza (RN)

• Arruma um Pessoal pra Gente Botar uma Macumba num Disco, de Chico Serra (RJ)

• Celebrazione, de Luís Carlos Lacerda (RJ)



Brasil O Estado das Coisas (longas)

• Corpos Invisíveis, de Quézia Lopes (RJ) – Première Mundial

• Aqui en la Frontera, de Marcela Ulhoa e Daniel Tancredi (RR)

• Bye, Bye Amazônia, de Neville de Almeida (RJ)

• Incompatível com a Vida, de Eliza Capai (RJ)

• Rapacidade, de Julia de Simone e Ricardo Pretti (RJ)

• Rejeito, de Pedro de Filippis (SP)

• Toda Noite Estarei Lá, de Tati Franklin e Suellen Vasconcelos (ES)



Curtas O Estado das Coisas

• Quarta-Feira, de Bárbara Santos e João Pedro Prado (Brasil/Alemanha)

• Camorim, de Renan Barbosa Brandão (RJ)

• Por Favor Leiam Para Que Eu Descanse Em Paz, de Anna Costa e Silva e Nanda Félix (RJ)

• Yãmî Yah-Pá – Fim da Noite, de Vladimir Seixas (RJ)



Exibição Especial de Curtas

• Aquela Mulher, de Cristina Lago e Marina Erlanger (RJ)

• Ficção Suburbana, de Rossandra Leone (RJ)

• Helena de Guaratiba, de Karen Black (RJ)

• Noturna, de Gabriela Poester (RJ)

• O Chá de Alice, de Simone Spoladore (RJ)



Sessões Especiais

• Fala, Tu, de Guilherme Coelho (aniversário 20 anos)

• Quantos Dias Quantas Noites, de Cacau Rhoden



Itinerários Únicos

• Raoni, uma Amizade Improvável, de Jean-Pierre Dutilleux (RJ) – Première Mundia

• EGILI – Rainha Retinta no Carnaval, de Caroline Reucker (RJ) – Première Mundial

• Mulheres Radicais, de Isabel Nascimento Silva (RJ) – Première Mundial



Coproduções com o Brasil

• Los Delincuentes, de Rodrigo Moreno (Brasil/Argentina/Luxemburgo/Chile)

• Los de Abajo (Os de Baixo), de Alejandro Quiroga Guerra (Brasil/Argentina/Bolívia/Colômbia)

• Posto Avançado, de Edoardo Morabito (Brasil/Itália)

• Puan, de Benjamín Naishtat e María Alché (Brasil/ Argentina/França/Itália/Alemanha)

• Scab Vendor: The Life and Times of Jonathan Shaw, de Mariana Thomé, Lucas de Barros (Brasil/EUA)

• Somos Guardiões, de Edivan Guajajara, Chelsea Greene e Rob Grobman (Brasil/EUA)

• The Ballad of a Hustler (Sem Pátria), de Heitor Dhalia (Brasil/EUA)

• The Human Surge 3 (O Auge do Humano 3), de Eduardo “Teddy” Williams (Brasil /Taiwan/Argentina/Portugal/Holanda/Peru/Hong Kong/Sri Lanka)

• Nas Pegadas de Mengele, de Alejandro Venturini e Tomás de Leone (Brasil/Argentina)